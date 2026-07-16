reuters:-Οι-περισσότερες-οικονομίες-του-Κόλπου-αντιμετωπίζουν-βαθύτερη-ύφεση-φέτος-λόγω-της-αναταραχής-στο-Ορμούζ

Οι περισσότερες οικονομίες του Κόλπου θα συρρικνωθούν πιο έντονα φέτος από ό,τι αναμενόταν πριν από τρεις μήνες, πριν ανακάμψουν το 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, καθώς οι διαλυόμενες ελπίδες για γρήγορη αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κρατούν το Στενό του Ορμούζ – τη ζωτική γραμμή εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής – σε μεγάλο βαθμό κλειστό.

Η έρευνα οικονομολόγων που διεξήχθη από τις 7 έως τις 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε καθώς πολλές υποθέσεις ότι οι εξαγωγές ναυτιλίας και ενέργειας του Κόλπου θα ομαλοποιηθούν γρήγορα, εγκαταλείφθηκαν. Ο τελευταίος αποκλεισμός της ιρανικής ναυτιλίας από τον Τραμπ και οι επανειλημμένες διαταραχές γύρω από το Ορμούζ έχουν αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 20% αυτόν τον μήνα, σε περίπου 85 δολάρια το βαρέλι.

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Για τους παραγωγούς του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, το σοκ αφορά λιγότερο την τιμή του πετρελαίου και περισσότερο την ικανότητα πώλησής του και αποστολής του. Οι υψηλότερες τιμές αργού πετρελαίου υποστηρίζουν τα έσοδα, αλλά δεν αντισταθμίζουν πλήρως την απώλεια όγκου εξαγωγών, τα ακριβότερα μεταφορικά μέσα και την ασθενέστερη εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Το Κουβέιτ και το Κατάρ υπέστησαν τις πιο απότομες υποβαθμίσεις που προβλέφθηκαν, με τις οικονομίες και των δύο να αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 8,1% φέτος, σύμφωνα με τις μέσες προβλέψεις, σε σύγκριση με συρρικνώσεις 4,4% και 6,0% σε δημοσκόπηση που διεξήχθη τον Απρίλιο.

Η οικονομία του Μπαχρέιν θα συρρικνωθεί κατά 5,1%, μεγαλύτερη από το 2,9% που είχε προβλεφθεί πριν από τρεις μήνες, ενώ αυτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 0,5%, αφού οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει προηγουμένως στασιμότητα.

Η Σαουδική Αραβία και το Ομάν είναι οι μόνες οικονομίες του GCC που αναμένεται να αναπτυχθούν φέτος, καθώς η Σαουδική Αραβία μπορεί να μεταφέρει πετρέλαιο μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ο τερματικός σταθμός εξαγωγών του Ομάν βρίσκεται έξω από το Στενό του Ορμούζ, περιορίζοντας την έκθεσή τους στις διαταραχές της ναυτιλίας.

Η εκτίμηση για την οικονομική ανάπτυξη του Βασιλείου μειώθηκε στο 1,4% από 2,6%, κάτω από την τελευταία πρόβλεψη του ΔΝΤ για 1,7%, ενώ η εκτίμηση του Ομάν αυξήθηκε στο 3,1% από 2,2%.

Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν σημαντικά, από συρρίκνωση 4,3% σε ανάπτυξη 4,1% για τη Σαουδική Αραβία και από μείωση 2,1% σε ανάπτυξη 4,1% για το Ομάν.

«Θα ήμουν αρκετά επιφυλακτικός όσον αφορά την εκτίμηση των προβλέψεων για το ΑΕΠ του Κόλπου στην ονομαστική τους αξία αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μαρουάν Μπαρακάτ, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου και επικεφαλής έρευνας στην Bank Audi. «Το ζήτημα δεν είναι μόνο το επίπεδο των τιμών του πετρελαίου ή των επιτοκίων, αλλά και η φυσική δυνατότητα μεταφοράς υδρογονανθράκων, αγαθών και ανθρώπων μέσω ενός από τα πιο σημαντικά σημεία πνιγμού στον κόσμο».

«Εάν η αναστάτωση παραμείνει βραχυπρόθεσμη, τότε είναι πιθανό να δούμε ένα έντονο βραχυπρόθεσμο πλήγμα… ακολουθούμενο από ανάκαμψη», δήλωσε ο Μπαρακάτ. «Αλλά εάν η αναστάτωση παραταθεί, η ζημιά γίνεται πιο επίμονη».

Ανάκαμψη από το 2027

Η ανάκαμψη θα είναι ταχεία τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις. Το Κουβέιτ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας για το 2027, με αναμενόμενη ανάπτυξη 10,1%, ακολουθούμενο από το Κατάρ με 7,8%, τη Σαουδική Αραβία με 6,0%, τα ΗΑΕ με 5,8%, το Μπαχρέιν με 4,5% και το Ομάν με 2,8%.

«Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη φαίνονται ισχυρές, επειδή υποθέτουν ότι οι εντάσεις με το Ιράν θα μειωθούν και η ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ θα επιστρέψει σταδιακά στο φυσιολογικό τους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες», δήλωσε ο Αμπντάλα Σαλέχ, ανώτερος αναλυτής της Fitch Solutions. «Εάν συμβεί αυτό, θα αναμένουμε μια σημαντική ανάκαμψη τόσο στα πετρελαϊκά όσο και στα μη πετρελαϊκά τμήματα των οικονομιών του GCC».

Οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους έχουν περιπλακεί από την κρίση.

Κυβερνήσεις από το Ριάντ μέχρι το Άμπου Ντάμπι και τη Ντόχα έχουν αφιερώσει χρόνια προτείνοντας στους επενδυτές ένα μέλλον μετά το πετρέλαιο, βασισμένο στον τουρισμό, την εφοδιαστική, τα χρηματοοικονομικά, την τεχνολογία και τα ακίνητα. Αυτοί οι τομείς παρέχουν ένα προστατευτικό πλαίσιο έναντι των διακυμάνσεων των τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά είναι εκτεθειμένοι στην ίδια διαταραχή του εναέριου χώρου που σχετίζεται με τις συγκρούσεις, τα ασθενέστερα ταξίδια, τις καθυστερήσεις στις αποστολές και ένα υψηλότερο περιφερειακό ασφάλιστρο κινδύνου.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι απαραίτητα μια ακόμη σημαντική στρατιωτική κλιμάκωση», δήλωσε ο Ακάνκσα Σαμντάνι, επικεφαλής οικονομολόγος στην Oxford Economics. «Είναι η πιθανότητα οι επιχειρήσεις να αποτιμούν μόνιμα ένα υψηλότερο ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου».

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παρέμειναν σχετικά ήπιες. Οι μέσες προσδοκίες έθεσαν τον πληθωρισμό της Σαουδικής Αραβίας στο 2,1% φέτος, των ΗΑΕ στο 2,9%, του Κουβέιτ στο 2,7%, του Κατάρ στο 3,2%, του Ομάν στο 2,5% και του Μπαχρέιν στο 1,9%. Η σύνδεση με το δολάριο, οι επιδοτήσεις, οι έλεγχοι τιμών και τα μεγάλα δημοσιονομικά αποθέματα έχουν περιορίσει τη μετακύλιση από τις αυξημένες χρεώσεις μεταφοράς και ασφάλισης, ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν απορροφήσει το αυξημένο κόστος αντί να το μετακυλίσουν πλήρως στους καταναλωτές.