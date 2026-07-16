tsmc:-Γιατί-η-πιο-πολύτιμη-εταιρεία-της-Ασίας-ρίχνει-άλλα-100-δισ.-δολάρια-στην-Αριζόνα

Η παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν ανεβάζει μόνο τις πωλήσεις της TSMC. Αλλάζει και τον επενδυτικό της χάρτη.

Ο ταϊβανέζικος κολοσσός ανακοίνωσε νέα επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην Αριζόνα, αυξάνοντας στα 265 δισ. δολάρια το συνολικό ύψος των επενδύσεών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για προηγμένους ημιαγωγούς από τους μεγαλύτερους πελάτες του.

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Νέα εργοστάσια για τσιπ αιχμής

Ο πρόεδρος της TSMC, Σι Σι Γουέι (C.C. Wei), ανακοίνωσε ότι τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην κατασκευή επιπλέον μονάδων παραγωγής προηγμένων λογικών ημιαγωγών (logic wafer fabs) τεχνολογίας 2 νανομέτρων, καθώς και εργοστασίων προηγμένης συσκευασίας (advanced packaging).

Όπως ανέφερε, η επέκταση αποσκοπεί στην κάλυψη της «ισχυρής, πολυετούς ζήτησης» από τους κορυφαίους πελάτες της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η AI αλλάζει τον χάρτη των επενδύσεων

Η απόφαση έρχεται στον απόηχο εκτίναξης εσόδων και κερδών, αλλά και καθώς η αγορά των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να αναπτύσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς.

Η TSMC, η πολυτιμότερη εισηγμένης της Ασίας με κεφαλαιοποίηση 1,6 τρισ. δολαρίων, κατασκευάζει τους πλέον προηγμένους επεξεργαστές για εταιρείες όπως η Nvidia, η Apple και η Broadcom, οι οποίες επεκτείνουν διαρκώς τις υποδομές τους για εφαρμογές AI.

Η διοίκηση της εταιρείας επανέλαβε ότι η ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει «εξαιρετικά ισχυρή», ενώ για το 2026 οι εφαρμογές υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων (High Performance Computing), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επεξεργαστές AI, αντιστοιχούν πλέον στο 66% των συνολικών εσόδων της εταιρείας.

Στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ

Η νέα επένδυση ενισχύει ακόμη περισσότερο την παρουσία της TSMC στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιδιώκει να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προηγμένων ημιαγωγών στο αμερικανικό έδαφος και να μειώσει την εξάρτηση από την Ασία.

Με το νέο πρόγραμμα, οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας στην Αριζόνα ανέρχονται πλέον στα 265 δισ. δολάρια, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά επενδυτικά σχέδια που έχουν ανακοινωθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες στον κλάδο των ημιαγωγών.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε και από αισιόδοξες προβλέψεις για το τρίτο τρίμηνο, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η δυναμική της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.