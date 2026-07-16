TSMC: Εκτόξευση 23,4% στα κέρδη – Νέο ιστορικό ρεκόρ χάρη στη «δίψα» για τσιπ AI

Η παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να γεμίζει τα ταμεία της TSMC. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο ανακοίνωσε άνοδο 23,4% στα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου.

Ξεπέρασε έτσι με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών και καταγράφοντας το πέμπτο διαδοχικό ιστορικό υψηλό σε επίπεδο κερδοφορίας.

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Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν στα 706,56 δισ. νέα δολάρια Ταϊβάν (περίπου 39,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ), έναντι εκτιμήσεων για 632,64 δισ., σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG SmartEstimates.

Παράλληλα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,27 τρισ. νέα δολάρια Ταϊβάν, υπερβαίνοντας επίσης τις προβλέψεις της αγοράς για 1,264 τρισ.

Σε ετήσια βάση, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 36%, από 933,79 δισ. νέα δολάρια Ταϊβάν το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να τροφοδοτεί την ανάπτυξη

Η TSMC εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο ωφελημένο της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία κατασκευάζει τα πιο προηγμένα τσιπ για μερικούς από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων η Nvidia, η Apple και η Broadcom, οι οποίοι αυξάνουν συνεχώς τις παραγγελίες τους για επεξεργαστές υψηλών επιδόσεων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές AI.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη διαδραμάτισαν και οι πλέον προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής της εταιρείας. Τα τσιπ τεχνολογίας 7 νανομέτρων και μικρότερα αντιπροσώπευσαν το 77% των συνολικών εσόδων από την παραγωγή wafers κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Νέο ρεκόρ για πέμπτο διαδοχικό τρίμηνο

Η TSMC σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό καθαρών κερδών για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ο βασικός πυλώνας της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών.

Η εταιρεία είχε ήδη δώσει δείγμα της ισχυρής δυναμικής της, ανακοινώνοντας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα εντυπωσιακές επιδόσεις στις πωλήσεις του Ιουνίου.

Η μετοχή της, η οποία έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 58% από την αρχή του 2026, κινήθηκε ανοδικά και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του μεγαλύτερου κατασκευαστή προηγμένων ημιαγωγών παγκοσμίως.