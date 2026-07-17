Αγορές-σε-αναβρασμό:-Βουτιά-nasdaq-και-s&p-500,-ράλι-16%-στο-πετρέλαιο-από-την-κλιμάκωση-ΗΠΑ–Ιράν

Οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν με νέα πτώση την Παρασκευή 17/7, με τη Wall Street να σημειώνει σημαντικές εβδομαδιαίες απώλειες, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο των ημιαγωγών, αλλά και τα νέα εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 1,05% στις 7.454,74 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 1,4% στις 25.520,244 μονάδες, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας βρέθηκαν υπό πίεση. Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε απώλειες 406 μονάδων ή 0,77% στις 52.146,42 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν επίσης χαμηλά. Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 1%, ο Nasdaq έχει χάσει πάνω από 2%, ενώ ο Dow Jones σημείωσε πτώση σχεδόν 1%.

Το ETF ημιαγωγών SMH βρίσκεται σε τροχιά για την τρίτη εβδομαδιαία πτώση του στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, με τις απώλειες να ξεπερνούν το 8% στην περίοδο αυτή.

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής μικροτσίπ δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις νωρίτερα στη συνεδρίαση, αν και στη συνέχεια περιόρισαν μέρος των απωλειών τους, μετά την ανακοίνωση της κινεζικής startup Moonshot AI για ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο – σύμφωνα με την εταιρεία – μειώνει την απόσταση από τα κορυφαία αμερικανικά μοντέλα.

«Η τελευταία εξέλιξη αφορά τον ανταγωνισμό από μοντέλα ανοιχτού κώδικα στην Κίνα, τα οποία φέρεται να ανταγωνίζονται σε επιδόσεις κορυφαίες λύσεις εταιρειών όπως η Anthropic και η OpenAI, προκαλώντας νέες ανησυχίες σχετικά με τον υψηλό ρυθμό των επενδύσεων στην τεχνολογία», δήλωσε ο Angelo Kourkafas, ανώτερος επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Edward Jones.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «υπάρχουν ενδείξεις κόπωσης», καθώς η ζήτηση των τελικών χρηστών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης γίνεται πιο ευαίσθητη στις τιμές, ενώ η αγορά αρχίζει να τιμωρεί τις εταιρείες που αυξάνουν υπερβολικά τις δαπάνες τους.

«Θεωρούμε ότι αυτή η μεταβλητότητα αποτελεί ένδειξη πως η επενδυτική τάση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ωριμάζει και όχι ότι καταρρέει. Πρόκειται για ένα υγιές στάδιο στην εξέλιξη των επενδυτικών κύκλων που συνδέονται με μετασχηματιστικές τεχνολογίες», ανέφερε.

Το Netflix πιέζεται και η μετοχή του κατρακυλάει

Εκτός από τον κλάδο των ημιαγωγών, σημαντικές απώλειες κατέγραψε και η μετοχή της Netflix, η οποία υποχώρησε περισσότερο από 6%, καθώς οι προβλέψεις της εταιρείας δεν κατάφεραν να περιορίσουν τις ανησυχίες των επενδυτών για επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Ράλι 16% το πετρέλαιο στην εβδομάδα

Παράλληλα, οι εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν παρέμειναν στο επίκεντρο των αγορών, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα.

Ειδικότερα, το Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να ενισχύεται κατά 3,98 δολάρια, ή 4,73%, στα 88,21 δολάρια το βαρέλι. Το αργό τύπου West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 3,80 δολαρίων, ή 4,81%, στα 82,75 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, Brent και WTI ενισχύθηκαν κατά περίπου 16%, με τον Brent να καταγράφει την τρίτη διαδοχική κερδοφόρα εβδομάδα και το αμερικανικό αργό τη δεύτερη.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν επιτέθηκε σε εγκατάσταση ηλεκτροδότησης και μονάδα αφαλάτωσης νερού, ενώ η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι ολοκλήρωσε για έκτη συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων υποδομές εφοδιασμού και ναυτικές δυνατότητες.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Συρία και το Μπαχρέιν, διευρύνοντας το μέτωπο των επιθέσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι εξελίξεις σημειώνονται καθώς η εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα έχει καταρρεύσει, προκαλώντας εκ νέου προβλήματα στις ενεργειακές ροές μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

«Η τελευταία κίνηση στις τιμές του πετρελαίου θα προκαλέσει ανησυχία, όμως εξακολουθούμε να βρισκόμαστε κοντά στον μέσο όρο», δήλωσε ο David Wagner, επικεφαλής μετοχών της Aptus Capital Advisors.

Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνολική εικόνα των αγορών, παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας, σημειώνοντας: «Παραμένω ανοδικός για την αγορά, αλλά ενδέχεται να δούμε μεγαλύτερη μεταβλητότητα το επόμενο διάστημα».