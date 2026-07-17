Αναγνώριση της METRO ως μία από τις πιο σεβαστές εταιρείες στην Ελλάδα

Η METRO αναγνωρίστηκε ως μία από τις πιο σεβαστές εταιρείες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον θεσμό του Fortune Greece, ο οποίος επισημαίνει τις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη φήμη και την υψηλότερη εκτίμηση στην αγορά.

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Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, αυτή η διάκριση για τη METRO αντικατοπτρίζει την συνολική εικόνα και τη φήμη που έχει οικοδομήσει διαχρονικά στην αγορά. Ως ελληνική, οικογενειακή επιχείρηση με 50 χρόνια ιστορίας και 11.000 υπαλλήλους στα καταστήματα My market και METRO Cash & Carry, καθώς και στα κέντρα διανομής και στα γραφεία, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην υγιή ανάπτυξη, την καινοτομία, την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Με καθορισμένους στόχους και όραμα, ακολουθεί μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία, σχεδιάζοντας συστηματικά σημαντικές επενδύσεις στο δίκτυο καταστημάτων, στις υποδομές, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην τεχνολογία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Επιπλέον, η πιστοποίησή της ως Top Employer επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της να δημιουργεί ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, με προοπτική, υπευθυνότητα και σεβασμό.

Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO, δήλωσε σχετικά:

«Η διαπίστευση της METRO ως μία από τις πιο σεβαστές εταιρείες στην Ελλάδα είναι μια σημαντική αναγνώριση της διαχρονικής μας πορείας. Καθώς φέτος συμπληρώνουμε 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει με την αγορά και τους συνεργάτες μας, καθώς και τη συνολική αξιοπιστία της εταιρείας διαχρονικά.

Ταυτόχρονα, ενισχύει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στη δημιουργία αξίας για την ελληνική αγορά και την κοινωνία.»

Η METRO συνεχίζει να προχωρά μπροστά, διατηρώντας σταθερή προσήλωση στις αξίες που την οδήγησαν μέχρι εδώ: εμπιστοσύνη, υπευθυνότητα, ήθος, αξιοκρατία, διαφάνεια και διαρκής εξέλιξη.