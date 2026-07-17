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    Ανακοίνωση-ΣΥΡΙΖΑ:-Η-Ρένα-Δούρου-μοναδική-υποψήφια-για-την-προεδρία-της-ΚΟ
    Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ: Η Ρένα Δούρου μοναδική υποψήφια για την προεδρία της ΚΟ

    Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ: Η Ρένα Δούρου μοναδική υποψήφια για την προεδρία της ΚΟ

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Η Ρένα Δούρου θα είναι η μοναδική υποψήφια για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανακοίνωσε και επισήμως ο γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης.

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    Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση με αιχμές του Παύλου Πολάκη ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση της προεδρίας.

    Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Αμανατίδη

    «Σας κάνουμε γνωστό, ότι για την αυριανή ψηφοφορία ανάδειξης Προέδρου της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έχει κατατεθεί μοναδική υποψηφιότητα, από τη βουλεύτρια  Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών, κα Δούρου Ειρήνη (Ρένα).

    Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:00 π.μ. στη Βουλή».

    - sofokleous10.gr

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