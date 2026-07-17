Ανεξαρτητοποιoύνται-από-την-ΚΟ-του-ΣΥΡΙΖΑ-Γεροβασίλη,-Καλαματιανός-και-Ζαμπάρας

Την ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν σήμερα η βουλευτής Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός. Νωρίτερα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ΚΟ ο Μίλτος Ζαμπάρας.

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Σε μήνυμά της αναφέρει: «Από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με την πολιτική -την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική σκηνή- προσπάθησα να υπηρετήσω έναν Στόχο, να υπερασπιστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της.

» Πίστευα και πιστεύω ότι η Αριστερά και η Προοδευτική παράταξη είναι οι κατ’ εξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική Δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντεινόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

» Αυτό άλλωστε έκανε η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α του ’15-’19, όταν σε ναρκοθετημένες, ασφυκτικές συνθήκες, απεγκλώβισε τη χώρα από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, που είχαν κληροδοτήσει στον Ελληνικό λαό τα κόμματα που εναλλάσονταν στη διακυβέρνηση τις 4 δεκαετίες της μεταπολίτευσης.

» Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυσκολίες ήταν πολλές, οι μάχες αναρίθμητες.

» Στάθηκα ανιδιοτελώς. Δεν έκανα στιγμή ‘δεύτερες σκέψεις’, όταν το διακύβευμα έφτασε να είναι η ίδια η αξιοπρέπεια του χώρου μας και των ανθρώπων του. Όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα:

» ‘Ν’ αγαπάς την ευθύνη..’ Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Με τον ίδιο Στόχο και τις ίδιες Αρχές.

» Ωστόσο, αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.

» Από τη θέση μου, της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, ώστε να μην προκύψουν αιφνίδιες δυσλειτουργίες, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες.

»Όλγα Γεροβασίλη, Βουλευτής Άρτας».

Ανεξαρτητοποίηση Καλαματιανού

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο Διονύσης Καλαματιανός αναφέρει ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖ:α και εφεξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας.

Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, ενώ την αποχώρησή του από το κόμμα ανακοίνωσε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, Γιάννης Ραγκούσης.

- sofokleous10.gr

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