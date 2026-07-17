Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης – Ανεξαρτητοποιείται από την ΚΟ ο Μίλτος Ζαμπάρας

Συνεχίζονται και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξαρτητοποιήσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

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Πρώτος, το πρωί της Παρασκευής, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Στην λιτή ανακοίνωση παραότηση αναφέρει: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!».

Ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ του βουλευτή Μίλτου Ζαμπάρα, ο οποίος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας.

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης Ζαμπάρα:

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μεγάλο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα. Χθες, Πέμπτη ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.

- sofokleous10.gr

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