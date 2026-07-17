Βλήμα χτύπησε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν – Σχεδόν «νεκρή» η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ μετά την κλιμάκωση ΗΠΑ – Ιράν

Νέα επίθεση εναντίον ενός τάνκερ καταγράφηκε στον Κόλπο του Ομάν, την ώρα που η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα και στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

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Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε περίπου 19 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Χασάμπ του Ομάν.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί περιβαλλοντική ρύπανση.

Σχεδόν μηδενίστηκε η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών δεδομένων Kpler δείχνουν ότι μόλις τρία εμπορικά πλοία διέσχισαν χθες τα Στενά του Ορμούζ, τον χαμηλότερο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων από τον Μάιο.

Πολλά πλοία ανέστειλαν τα ταξίδια τους ή πραγματοποίησαν αναστροφή πορείας μετά τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και την επανέναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού πλοίων που συνδέονται με το Ιράν.

Η νέα κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει ουσιαστικά παραλύσει ξανά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη θαλάσσια οδό μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, προκαλώντας νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Πλοία σταμάτησαν ή επέστρεψαν πίσω

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

Το δεξαμενόπλοιο Miraan, που μεταφέρει μαζούτ και βρίσκεται υπό κυρώσεις, καθώς και το μικρότερο πλοίο Norita, το οποίο μεταφέρει υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG), εξήλθαν από τα Στενά μέσω της ιρανικής πλευράς, αλλά σταμάτησαν στον Κόλπο του Ομάν, όπου βρίσκεται σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Το δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού Arolia, φορτωμένο με ιρακινό μαζούτ για ανεφοδιασμό πλοίων στη θάλασσα, έκανε αναστροφή λίγες ώρες αφότου είχε εξέλθει από τα Στενά και επέστρεψε στον Περσικό Κόλπο.

Την Τετάρτη είχαν περάσει από τα Στενά μόλις 11 πλοία, έναντι περίπου 125 πλοίων ημερησίως που ήταν ο μέσος όρος πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα δεν καταγράφηκε διέλευση υπερδεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) ούτε πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ωστόσο, δύο VLCC επανεμφανίστηκαν στα συστήματα εντοπισμού AIS εκτός των Στενών, μεταφέροντας από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου το καθένα.

Το Colombia Prosperity, φορτωμένο με σαουδαραβικό αργό, κατευθύνεται προς την Οκινάουα της Ιαπωνίας, ενώ το Costa Rica Prosperity, που μεταφέρει ιρακινό αργό Basra Medium, έχει προορισμό την Τουρκία.

Απειλές του Ιράν και νέα ανησυχία για το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Παράλληλα, το Ιράκ διέκοψε προσωρινά τις φορτώσεις πετρελαίου στον τερματικό σταθμό της Βασόρας, έπειτα από πλήγμα drone σε δεξαμενόπλοιο, πριν οι εργασίες επανεκκινήσουν λίγες ώρες αργότερα.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις, δεν θα επιτραπεί η εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του Reuters, η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους συμμάχους της Χούθι στην Υεμένη να επιχειρήσουν το κλείσιμο και του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν τα πλήγματά τους σε ιρανικές υποδομές.