Γαλλία:-Οι-πάροχοι-υπηρεσιών-διαδικτύου-έλαβαν-εντολή-να-μπλοκάρουν-την-πρόσβαση-στο-polymarket

Η ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών της Γαλλίας δήλωσε την Παρασκευή ότι έδωσε εντολή στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να μπλοκάρουν την πρόσβαση στον ιστότοπο στοιχημάτων Polymarket, επικαλούμενη ανησυχίες ότι θα μπορούσε να εκθέσει τους χρήστες σε σημαντικές απώλειες από τυχερά παιχνίδια και ότι ορισμένα στοιχήματα που προσφέρονται στην πλατφόρμα θα μπορούσαν να χειραγωγηθούν.

«Στις 16 Ιουλίου 2026, ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Τυχερών Παιχνιδιών της Γαλλίας διέταξε τους γαλλικούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να μπλοκάρουν την πρόσβαση στον ιστότοπο Polymarket. Ο ιστότοπος, ο οποίος προσελκύει ένα ιδιαίτερα μεγάλο κοινό, προωθεί μια παράνομη προσφορά τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή στον ιστότοπό της την Παρασκευή.

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Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με αξιωματούχους της Polymarket για σχόλια σχετικά με τη γαλλική απόφαση.

Οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να αυστηροποιήσουν την εποπτεία των αγορών πρόβλεψης όπως η Kalshi και η Polymarket.

Τον Μάιο, η ισπανική κυβέρνηση απαγόρευσε προσωρινά την λειτουργία της Polymarket και της Kalshi στη χώρα, ενώ τον Ιούνιο η κορυφαία ρυθμιστική αρχή παραγώγων των ΗΠΑ δημοσίευσε νέα σχέδια κανονισμών για τον αναπτυσσόμενο κλάδο των αγορών πρόβλεψης.

Οι αγορές πρόβλεψης όπως η Kalshi και η Polymarket επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράζουν και να πωλούν δυαδικά συμβόλαια “ναι” ή “όχι” με βάση την έκβαση σχεδόν οποιουδήποτε γεγονότος, από ξένες παρεμβάσεις έως ποδοσφαιρικούς αγώνες και εκλογές. Αυτό έχει προκαλέσει έλεγχο από τους νομοθέτες, οι οποίοι έχουν ζητήσει αυστηρότερη ρύθμιση και την απαγόρευση ορισμένων στοιχημάτων με το σκεπτικό ότι δεν εξυπηρετούν κανέναν οικονομικό σκοπό και ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το δημόσιο συμφέρον.

- Reuters