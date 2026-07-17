Δεκαέξι βραβεύσεις για τη ΔΕΗ το 2026 από τον παγκόσμιο οργανισμό Extel

Ο όμιλος ΔΕΗ απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στην ετήσια έρευνα «Emerging EMEA Executive Team» του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Extel, ο οποίος ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων και στη διάθεση πληροφοριών στην επενδυτική κοινότητα παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επιτυχία του.

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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας, ο όμιλος κατατάχθηκε μεταξύ των «Most Honored Companies» της βιομηχανίας, κερδίζοντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Large-Cap ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική) και τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη (Overall) των εταιρειών Utilities, αποδεικνύοντας την ηγετική του θέση στην ευρύτερη περιοχή.

«Οι βραβεύσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η ΔΕΗ από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα στις στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης, τονίζοντας τον επιτυχημένο μετασχηματισμό που υλοποιείται, με στόχο να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, Powertech όμιλο με ισχυρή παρουσία στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτή η αναγνώριση είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης για συνεχή βελτίωση, της εφαρμογής του στρατηγικού πλάνου, της οικονομικής στρατηγικής και της αλληλεπίδρασης με την επενδυτική κοινότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γεώργιος Στάσσης, ανακηρύχθηκε πρώτος στην κατηγορία Best CEO σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες (Combined & Sell-Side / Overall & Large-Cap), ενώ ο γενικός διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, κατέκτησε την πρώτη θέση στις κατηγορίες Combined/Large-Cap και Sell-Side/Large-Cap, καθώς και τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη (Combined/Overall).

Ταυτόχρονα, ο γενικός διευθυντής επενδυτικών σχέσεων, Ιωάννης Στέφος, έλαβε τη δεύτερη θέση σε τρεις κατηγορίες (Combined/Large-Cap, Sell-Side/Overall, Sell-Side/Large-Cap), ενώ η ομάδα επενδυτικών σχέσεων του ομίλου απέσπασε τη δεύτερη θέση στις κατηγορίες Combined/Large-Cap, Sell-Side/Overall και Sell-Side/Large-Cap, καθώς και την τρίτη θέση στην κατηγορία Combined/Overall.

Στην ετήσια έρευνα «Emerging EMEA Executive Team» συμμετείχαν φέτος περισσότεροι από 450 επαγγελματίες του επενδυτικού τομέα από 247 διεθνείς εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Πάνω από 600 στελέχη και 400 εταιρείες προτάθηκαν για βράβευση, με βάση κριτήρια όπως η αξιοπιστία, η επικοινωνία, η χρηματοοικονομική διαχείριση, η κατανομή κεφαλαίων και η ποιότητα των σχέσεών τους με το επενδυτικό κοινό.