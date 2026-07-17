Διάκριση της ΜΕΓΑ ως μία από τις Πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες

Η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής συγκαταλέγεται και φέτος στις 20 πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 15η θέση στη σχετική κατάταξη του Fortune. Η διάκριση προήλθε από ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ των 500 μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας.

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Η κατάταξη του Fortune στηρίζεται σε ποικιλία ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων της καινοτομίας, της ποιότητας των προϊόντων, της στρατηγικής ανάπτυξης, της εξωστρέφειας, της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι αυτή η αναγνώριση δεν είναι απλώς μια επιβράβευση της επιτυχημένης επιχειρηματικής της πορείας. Αντανακλά την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό που έχει κερδίσει η ΜΕΓΑ ως 100% ελληνική εταιρεία, μέσω σχεδόν πενήντα ετών σταθερών επενδύσεων στην ελληνική καινοτομία, την άριστη ποιότητα και την αμετάβλητη προϊοντική ασφάλεια. Από μια ελληνική ιδέα που ξεκίνησε από το μηδέν, η ΜΕΓΑ έχει εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της προσωπικής υγιεινής, με προϊόντα που έχουν συντροφεύσει γενιές καταναλωτών και σήμερα προωθούν την ελληνική παραγωγή σε πέντε ηπείρους.

Αυτή η πορεία διαμορφώθηκε μέσα από οργανική ανάπτυξη, 100% ελληνική παραγωγή, συνεχείς επενδύσεις, μακροχρόνιο όραμα και βαθιά πίστη στις δυνατότητες της χώρας. Η εταιρεία μετατρέπει την ελληνική τεχνογνωσία, την επιστημονική γνώση και την παραγωγική αριστεία σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, σύγχρονων γραμμών παραγωγής, προηγμένων αυτοματισμών, ρομποτικών συστημάτων και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων, η ΜΕΓΑ ενισχύει συνεχώς την παραγωγική της ικανότητα και την ικανότητά της να καινοτομεί.

Για τη ΜΕΓΑ, η αξία αυτής της διάκρισης αντικατοπτρίζεται κυρίως στην εμπιστοσύνη που χτίζεται καθημερινά με τους συνεργάτες και τους καταναλωτές: μέσα από προϊόντα υψηλής ποιότητας, αμετάβλητης ασφάλειας και ουσιαστικής φροντίδας που καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής ζωής.

Η αναγνώριση από το Fortune είναι μια ιδιαίτερη τιμή για τη ΜΕΓΑ και ταυτόχρονα συνεπάγεται μεγάλη ευθύνη για το μέλλον: να συνεχίσει, με την ίδια συνέπεια, να υπηρετεί τις αξίες που την καθοδηγούν όλα αυτά τα χρόνια: το ηθικό επιχειρείν, την πίστη στις δυνατότητες της χώρας μας, την αφοσίωση στην άριστη ποιότητα, την επιδίωξη καινοτομίας με ελληνική υπογραφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και, πάνω απ’ όλα, τον σεβασμό στον άνθρωπο, καταλήγει η ανακοίνωση.