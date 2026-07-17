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    ΕΚΤΕΡ:-Υπογραφή-Δεύτερης-Τροποποιητικής-Σύμβασης-για-το-έργο-«infinity,-six-senses-porto-heli»
    ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

    ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση ανατίθεται στην Εταιρεία η εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου.

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    Η ΕΚΤΕΡ σε τελευατία ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι υπεγράφη η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση της από 26.09.2025 σύμβασης εργολαβίας μεταξύ της Εταιρείας και της COSTA PERLA S.A., για την εκτέλεση του έργου «Infinity, Six Senses Porto Heli – Μετατροπή του υφιστάμενου ξενοδοχείου Costa Perla σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα Infinity 5* με Ειδική Τουριστική Υποδομή (Spa) και Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες», στη θέση «Κουβέρτα – Περλέ – Μπουρλότο» του Δήμου Ερμιονίδας, στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας.

    Με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση ανατίθεται στην Εταιρεία η εκτέλεση της δεύτερης φάσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή του ξενοδοχείου και δώδεκα πολυτελών κατοικιών.

    Το συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου διαμορφώνεται σε €101.073.558,43, πλέον Φ.Π.Α., ενώ το συμβατικό τίμημα της δεύτερης φάσης ανέρχεται σε €68.565.632,52, πλέον Φ.Π.Α.

    Η ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί σταδιακά έως τον Μάρτιο του 2028. Κατόπιν της υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 277,6εκ. ευρώ.

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