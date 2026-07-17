Ελαιόλαδο:-Η-μεγαλύτερη-εταιρεία-στον-κόσμο-εκτιμά-ότι-η-αγορά-έχει-περάσει-σε-νέα-φάση,-με-πιο-σταθερές-συνθήκες

Η μεγαλύτερη εταιρεία ελαιολάδου στον κόσμο εκτιμάει ότι η περίοδος της άνευ προηγουμένου αστάθειας στην αγορά έχει δώσει τη θέση της σε πιο σταθερές συνθήκες. Ο λόγος για την ισπανική Deoleo που βρίσκεται πίσω από τα εμπορικά σήματα ελαιολάδου Bertolli και Carbonell.

«Ο εξαιρετικά σύνθετος κύκλος της αγοράς που βιώσαμε το διάστημα μεταξύ 2022 και 2024, ο οποίος είχε σοβαρό αλλά προσωρινό αντίκτυπο στον κλάδο, ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν», δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Cristóbal Valdés.

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Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (με βροχοπτώσεις) στις κύριες χώρες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, αναμένεται να οδηγήσουν σε μια σταθερή παγκόσμια απόδοση στην επερχόμενη συγκομιδή, ανέφερε ο Valdés, εδραιώνοντας μια πιο ισχυρή και ισορροπημένη παγκόσμια προσφορά.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε μια φάση που εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την προοπτική δραματικών διακυμάνσεων στην παγκόσμια προσφορά ελαιολάδου από τη μία σεζόν στην άλλη, ιδίως καθώς παραμένουν ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και τα προβλήματα που δημιουργούν παράσιτα και ασθένειες.

Η Deoleo έχει περιγράψει την τριετία 2022-2024 ως μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία του κλάδου.

Σε αυτό το διάστημα οι ξηρασίες και ο καύσωνας που έπληξαν τεράστιες εκτάσεις της νότιας Ευρώπης κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της σοδειάς ελαιολάδου, οδηγώντας σε πρωτοφανή άνοδο των τιμών που προκάλεσε σοκ τόσο στους επαγγελματίες του κλάδου όσο και στους καταναλωτές.

Έκτοτε, οι τιμές του ελαιολάδου έχουν υποχωρήσει, κερδίζοντας μάλιστα όλο και περισσότερους Αμερικανούς καταναλωτές.

«Αυτή η σταθεροποίηση της προσφοράς παρέχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και μας επιτρέπει να αναμένουμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον τιμολόγησης. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης από τα νοικοκυριά», δήλωσε ο Valdés.

Μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα, η Ισπανία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παραγωγούς ελαιόλαδου παγκοσμίως και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τιμές σε διεθνές επίπεδο.

Οι τιμές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (EVOO) στην Ισπανία διαμορφώθηκαν στα 3,9 ευρώ (4,47 δολάρια) ανά κιλό, σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχίζοντας τη σταθερή πτωτική τάση που παρατηρείται από τις αρχές του έτους.

Η κατάσταση απέχει πολύ από τον Ιανουάριο του 2024, όταν οι χονδρικές τιμές του EVOO εκτοξεύτηκαν στο ιστορικό υψηλό των 9,3 ευρώ ανά κιλό.

Η αγορά των ΗΠΑ

Κατά τον Valdés, ένας απρόσμενος παράγοντας συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων στις ΗΠΑ.

Όπως είπε, αν και ο ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων της εταιρείας έχει βελτιωθεί στις βασικές αγορές, ο αριθμός των νοικοκυριών που αγοράζουν ελαιόλαδο στις ΗΠΑ έχει επίσης αυξηθεί σταθερά σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.

Μάλιστα η εταιρεία απέδωσε την αύξηση των πωλήσεων στις ΗΠΑ στον επανασχεδιασμό της συσκευασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας με επίκεντρο τον καταναλωτή, καθώς η Deoleo επιδιώκει να διευρύνει το μερίδιο αγοράς της στη χώρα.

«Όσον αφορά τις αναδυόμενες τάσεις, πιστεύω ότι ο βασικός μοχλός της αγοράς είναι η καινοτομία που προσαρμόζεται στις σύγχρονες γαστρονομικές συνήθειες, ιδίως για τους νεότερους καταναλωτές και για όσους ανακαλύπτουν για πρώτη φορά τα οφέλη του ελαιολάδου», είπε χαρακτηριστικά ο Valdés.

«Μια σαφής αντανάκλαση αυτού είναι οι λειτουργικής συσκευασίες που προσφέρουν προστιθέμενη αξία· μάλιστα, οι συσκευασίες τύπου squeeze (πιεζόμενες) τροφοδοτούν ήδη το 40% της ανάπτυξης ολόκληρης της κατηγορίας στη χώρα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη φιάλη «Dress and Drizz» της Bertolli.