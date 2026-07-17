ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Διάθεση μερίσματος €0,105 σε περιβάλλον μετοχικών διαφορών

Η γενική συνέλευση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ έδωσε σήμερα την έγκριση για δύο θέματα που είχαν αναβληθεί από την τακτική γενική συνέλευση της 26ης Ιουνίου, ενώ η μετοχική αντιπαράθεση που υπάρχει εντός της εταιρείας συνεχίζει να είναι ενεργή.

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Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης εκπροσωπήθηκαν 13.144.613 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 72,44% του μετοχικού κεφαλαίου. Τα δύο θέματα περιλάμβαναν την έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2025 και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης. Ψήφισαν υπέρ πλειοψηφία 82,58% των παρόντων.

Η πλευρά που είχε μειοψηφήσει και στην προηγούμενη γενική συνέλευση, δηλαδή οι Kamelia Holdings και Kalysta Holdings, καταψήφισε και αυτή τη φορά τα δύο θέματα. Σημειώνεται ότι οι μετοχές έχουν παραχωρηθεί από τον Νικόλαο Σακελλαρίου στην Kamelia Holdings και από τον Χρήστο Σακελλαρίου στην Kalysta Holdings, με κάθε εταιρεία να κατέχει ποσοστό 6,31%.

Το μέρισμα

Με την έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων, αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 1.910.106 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 0,105 ευρώ ανά μετοχή μεικτό και σε 0,10 ευρώ καθαρό ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος θα γίνει στις 20 Αυγούστου, ενώ στις 21 Αυγούστου θα καθοριστούν οι δικαιούχοι. Η διαδικασία καταβολής του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 25 Αυγούστου.

Η προηγούμενη αντιπαράθεση

Η σημερινή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχεια της συνεδρίασης της 26ης Ιουνίου, η οποία είχε χαρακτηριστεί από υψηλούς τόνους και ένταση, αναδεικνύοντας τη ρήξη μεταξύ της διοίκησης της ΕΛΑΣΤΡΟΝ και των Kamelia Holdings και Kalysta Holdings.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνεδρίασης, μετά από έντονες συζητήσεις και ερωτήσεις από τους νομικούς εκπροσώπους της μειοψηφίας προς τη διοίκηση, οι δύο εταιρείες είχαν ζητήσει αναβολή της ψηφοφορίας για τα πρώτα δύο θέματα. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό και η διαδικασία για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διάθεση αποτελεσμάτων μεταφέρθηκε για τις 16 Ιουλίου.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με τις Kamelia Holdings και Kalysta Holdings να καταψηφίζουν, εκτός από το θέμα της εκλογής ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 2026, από το οποίο είχαν απόσχει.

Αιτήματα της μειοψηφίας

Κεντρικό θέμα της αντιπαράθεσης ήταν και τα αιτήματα που υπέβαλε η πλευρά της μειοψηφίας, ζητώντας, μεταξύ άλλων, ελέγχους στη τελωνειακή αποθήκη, έλεγχο της ετήσιας απογραφής του 2025, εξέταση συμβάσεων της εταιρείας με στελέχη της ή εταιρείες ελεγχόμενες από αυτά, καθώς και διαχειριστικό έλεγχο για τις δύο τελευταίες χρήσεις από ανεξάρτητο ελεγκτή.

Τα αιτήματα αυτά τέθηκαν προς ψηφοφορία στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δεν εγκρίθηκαν, καθώς καταψηφίστηκαν από την πλειοψηφία. Αντίθετα, υπερψηφίστηκαν από τις Kamelia Holdings και Kalysta Holdings, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 12,62% του μετοχικού κεφαλαίου.

Νέο Δ.Σ. και οικονομικές επιδόσεις

Στην προηγούμενη συνεδρίαση εκλέχθηκε επίσης το νέο 12μελές διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΑΣΤΡΟΝ. Οι υποψηφιότητες που προτάθηκαν από την πλευρά της μειοψηφίας δεν έγιναν δεκτές, ενώ αναφέρθηκε ότι ο Νικόλαος Σίμος δεν αποδέχθηκε την πρόταση που αφορούσε το πρόσωπό του.

Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, ο όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών 167,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 5%, αλλά με σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 78% και διαμορφώθηκαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ (5,55 εκατ. ευρώ μετά φόρων).

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης αποτελεσμάτων σήμερα, η γενική συνέλευση ολοκληρώθηκε τυπικά, με τη μετοχική αντιπαράθεση να παραμένει ωστόσο κεντρικό θέμα ενδιαφέροντος γύρω από την εταιρεία.