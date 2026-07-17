Εξοικονομώ: Ανάσα έως τις 30 Νοεμβρίου για έργα που κινδύνευαν να μείνουν ημιτελή – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Η παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου στα προγράμματα “Εξοικονομώ” αφορά το μεγαλύτερο μέρος των δικαιούχων που δεν είχαν ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις τους, εφόσον έχουν λάβει και κατανείμει την προκαταβολή της επιδότησης στους προμηθευτές.

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Με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου 2026 θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», σύμφωνα με απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η παράταση αφορά σε «συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων», ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, η παράταση αφορά στο μεγαλύτερο μέρος των ωφελουμένων που είχαν μείνει πίσω στην υλοποίηση των έργων τους. Πρόκειται για εκείνους που έχουν λάβει την προκαταβολή της επιδότησης και να την έχουν ήδη κατανείμει στους αναδόχους – προμηθευτές τους αλλά δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τα έργα.

Πρόκειται ουσιαστικά για έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθούν εντός των αρχικών προθεσμιών. Για τους δικαιούχους αυτούς, η ένταξη στο νέο χρονοδιάγραμμα θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης ή επιπλέον δικαιολογητικών.

Εξοικονομώ: Η τελευταία ευκαιρία του ΥΠΕΝ και οι πιέσεις για νέα παράταση

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η παράταση

Η νέα παράταση αποδίδεται κυρίως σε τεχνικούς λόγους και έρχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα που είχαν αναδείξει το προηγούμενο διάστημα τόσο οι μηχανικοί και άλλοι επαγγελματίες της αγοράς όσο και οι δικαιούχοι των προγραμμάτων. Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων δεν οφείλονταν σε μία μόνο αιτία, αλλά στον συνδυασμό των χρονοδιαγραμμάτων των συνεργείων, των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών και της μεγάλης συγκέντρωσης έργων που βρίσκονται ταυτόχρονα σε εξέλιξη.

Δεν είναι τυχαίο ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν ενταθεί οι πιέσεις προς το ΥΠΕΝ για νέα παράταση, με φορείς της αγοράς να υποστηρίζουν ότι σημαντικός αριθμός έργων, παρότι έχει προχωρήσει ουσιαστικά, δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί εγκαίρως. Η νέα ρύθμιση φαίνεται ότι επιχειρεί να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση ώριμων και ήδη δρομολογημένων παρεμβάσεων, χωρίς να επεκτείνεται σε αιτήσεις που δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικό βαθμό.

Ποιους αφορά η νέα προθεσμία

Η νέα προθεσμία στις 30 Νοεμβρίου 2026 θα δίνει την δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους οι δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν υπαχθεί στα προγράμματα και για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, μεταφορά πόρων προς τους αναδόχους – προμηθευτές. Το ίδιο χρονικό περιθώριο έχουν και οι αιτήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση διαδοχής, δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η συνέχιση της αίτησης από νόμιμο διάδοχο του αρχικού δικαιούχου, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετες διαδικασίες και ελέγχους).

Ειδικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», συνεχίζουν και οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες προς υπαγωγή έως τις 17 Ιουλίου, με την ίδια καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, δηλαδή την 30ή Νοεμβρίου 2026.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσε το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, μέσω των οποίων περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους, ενώ περισσότεροι από 93.000 πολίτες ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα». Συνολικά, για αυτά τα προγράμματα διατέθηκαν πόροι άνω των 1,4 δισ. ευρώ.

Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι δικαιούχοι

Για όσους εντάσσονται στη νέα παράταση, το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Δεδομένου ότι η μετάβαση στο νέο χρονοδιάγραμμα γίνεται αυτόματα για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε κάποια νέα αίτηση ή να συγκεντρώσουν πρόσθετα δικαιολογητικά. Το επόμενο βήμα είναι να βρίσκονται σε συνεννόηση με τους μηχανικούς, τους αναδόχους και τους προμηθευτές τους, ώστε να προγραμματιστεί εγκαίρως η ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και των τελευταίων διαδικαστικών ενεργειών.

Για τους δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει και κατανείμει την προκαταβολή της επιδότησης, η παράταση προσφέρει ουσιαστικά τον απαραίτητο χρόνο ώστε να ολοκληρωθούν ώριμα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι το χρονικό περιθώριο που δόθηκε δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως δυνατότητα αναβολής, αλλά ως μια ευκαιρία να κλείσουν ομαλά οι εκκρεμότητες μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.