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    ΕΣΠΑ:-Νέα-χρηματοδότηση-για-απόκτηση-διδακτικής-εμπειρίας-από-κατόχους-διδακτορικού-σε-ΑΕΙ.
    ΕΣΠΑ: Νέα χρηματοδότηση για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού σε Α.Ε.Ι.

    ΕΣΠΑ: Νέα χρηματοδότηση για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού σε Α.Ε.Ι.

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Έξι νέες πράξεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.448.614,15 ευρώ, εκδόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

    Συγκεκριμένα,οι έξι νέες αυτές πράξεις αφορούν τα ακόλουθα πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

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    • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
    • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
    • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
    • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
    • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
    • Ιόνιο Πανεπιστήμιο και
    • Πολυτεχνείο Κρήτης.

    Στη δράση, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, έχουν ήδη ενταχθεί τα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο Κρήτης.

    Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85.000.000 ευρώ.

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