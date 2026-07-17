ΕΥΑΘ:-Διανομή-μερίσματος-0,07-ευρώ-ανά-μετοχή-από-1η-Σεπτεμβρίου

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date).

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Τη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού 0,07087 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026 από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date).

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» (ΕΥΑΘ Α.Ε.) στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, ανακοινώνει σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (EURONEXT ATHENS), τα ακόλουθα:

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουλίου 2026, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος, ανερχόμενο στο ποσό των 0,0746 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, το οποίο μετά την παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, (ήτοι 0,00373€ ανά μετοχή), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4646/2019 και τη σχετική εγκύκλιο Ε.2012/2020 της ΑΑΔΕ, διαμορφώνεται σε 0,07087€ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο EURONEXT ATHENS, χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date).

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2026 από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank A.E.

Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους μερίσματος (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι είναι κάτοικοι συμβατικών κρατών, ο παρακρατούμενος φόρος ποικίλλει ανάλογα με τις προβλέψεις της οικείας σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το 5%.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2025, τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η ΕΥΑΘ δεν κατέχει ίδιες μετοχές.