ΗΠΑ:-Απροσδόκητη-αύξηση-των-τιμών-εισαγωγών-τον-Ιούνιο

Οι τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ αυξήθηκαν απροσδόκητα τον Ιούνιο, καθώς οι μειώσεις στο κόστος των τροφίμων και των ενεργειακών προϊόντων υπεραντισταθμίστηκαν από τις υψηλότερες τιμές των κεφαλαιουχικών και καταναλωτικών αγαθών, οδηγώντας στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση του εισαγόμενου πληθωρισμού εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 0,3% τον περασμένο μήνα μετά από μια αναθεωρημένη προς τα κάτω άνοδο 1,7% τον Μάιο, δήλωσε την Παρασκευή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του υπουργείου Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι οι τιμές εισαγωγών, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τους δασμούς, θα μειωθούν κατά 0,7% μετά από μια προηγουμένως αναφερόμενη αύξηση 1,9% τον Μάιο.

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Στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 7,1%. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη άνοδος από τον Αύγουστο του 2022 και ακολούθησε μια αύξηση 6,6% τον Μάιο. Η μηνιαία αύξηση των τιμών εισαγωγών αντιστάθμισε τις μειώσεις των τιμών παραγωγού και καταναλωτή τον Ιούνιο, οι οποίες αποδόθηκαν στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου καθώς τέθηκε σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτή η εκεχειρία κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα, ωθώντας τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλό ενός μήνα.

Οι τιμές των εισαγόμενων καυσίμων μειώθηκαν κατά 0,4% τον περασμένο μήνα, μετά από άνοδο 12,6% τον Μάιο. Τον Ιούνιο, σε ετήσια βάση, αυξήθηκαν κατά 44,1%. Οι τιμές των εισαγόμενων τροφίμων μειώθηκαν κατά 0,2%. Εξαιρούμενων των τροφίμων και των καυσίμων, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 0,4% μετά από άνοδο 0,8%. Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός εισαγωγών αυξήθηκε κατά 4,6% στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο.

Ο δομικός εισαγόμενος πληθωρισμός ενισχύθηκε από την αύξηση 0,4% στις τιμές των εισαγόμενων κεφαλαιουχικών αγαθών, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση για τεχνολογικά προϊόντα, καθώς οι επιχειρήσεις ενισχύουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι τιμές των εισαγόμενων καταναλωτικών αγαθών, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, αυξήθηκαν κατά 0,3%. Το κόστος των εισαγόμενων αυτοκινήτων, οχημάτων, ανταλλακτικών και κινητήρων μειώθηκε κατά 0,1%.

- Reuters