ΗΠΑ:-Απροσδόκητη-αύξηση-των-τιμών-εισαγωγών-τον-Ιούνιο-λόγω-Κίνας

Οι τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ κατέγραψαν απροσδόκητη αύξηση τον Ιούνιο, καθώς η τιμή των αγαθών από την Κίνα αυξήθηκε κατά το μεγαλύτερο μηνιαίο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 18 χρόνια, σύμφωνα με την Παρασκευή του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

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Οι τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ κατέγραψαν απροσδόκητη αύξηση τον Ιούνιο, καθώς η τιμή των αγαθών από την Κίνα αυξήθηκε κατά το μεγαλύτερο μηνιαίο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 18 χρόνια, σύμφωνα με την Παρασκευή του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 0,3% τον περασμένο μήνα μετά από μια αναθεωρημένη προς τα κάτω άνοδο 1,7% τον Μάιο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι οι τιμές εισαγωγών, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τους δασμούς, θα μειωθούν κατά 0,7%.

Στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 7,1%. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη άνοδος από τον Αύγουστο του 2022 και ακολούθησε μια αύξηση 6,6% τον Μάιο.

Η έκθεση ανέφερε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να πλήξει τις τιμές, καθώς το κόστος αυξήθηκε για υπολογιστές, περιφερειακά και ημιαγωγούς.

Οι τιμές των εισαγόμενων καυσίμων μειώθηκαν κατά 0,4% τον περασμένο μήνα, μετά από άνοδο 12,6% τον Μάιο. Τον Ιούνιο, σε ετήσια βάση, αυξήθηκαν κατά 44,1%.

Η Κίνα έπαιξε επίσης ρόλο, με τις τιμές εισαγωγής από τη χώρα της Ασίας να αυξάνονται κατά 0,9%, η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Ιανουάριο του 2008, μια πιθανή αντανάκλαση των δασμολογικών επιπτώσεων.

Η 12μηνη αύξηση ήταν 1,3%, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Νοέμβριο του 2022.

Οι τιμές εξαγωγής προς την Κίνα μειώθηκαν στην πραγματικότητα κατά 0,2% τον Ιούνιο, ωστόσο αυξήθηκαν κατά 7,4% ετησίως, η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση που χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2022.