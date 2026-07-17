Η-Γερμανία-ετοιμάζει-όρους-για-την-πιθανή-εξαγορά-commerzbank-από-unicredit

Όπως διευκρινίζει το δημοσίευμα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο αναμένεται να ξεκινήσουν.

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Η Γερμανία ετοιμάζει βασικές απαιτήσεις για πιθανές συνομιλίες με τη UniCredit σχετικά με την απόκτηση της Commerzbank, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το -, γεγονός που δείχνει ότι το Βερολίνο αλλάζει τη στάση του από τη προσπάθεια αποτροπής της συμφωνίας στο να προσπαθήσει να διαμορφώσει τους όρους της.

Όπως διευκρινίζει το δημοσίευμα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο αναμένεται να ξεκινήσουν.

Πάντως, η διατήρηση του ρόλου της Commerzbank στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Mittelstand) μέσω του διεθνούς δικτύου και των δραστηριοτήτων της στη χρηματοδότηση του εμπορίου, παραμένει κεντρική επιδίωξη της γερμανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, το Βερολίνο αναμένεται να ζητήσει εγγυήσεις ότι η Commerzbank θα διατηρήσει ξεχωριστή εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ενώ θα επιδιώξει τη διατήρηση της Φρανκφούρτης ως την επιχειρηματική της έδρα ακόμη και μετά την ενδεχόμενη εξαγορά.

Στον απόηχο της είδησης, η μετοχή της Commerzbank υποχωρεί 1,68% ενώ της UniCredit χάνει σχεδόν 1%.

Η αντίθεση της Γερμανίας στην υλοποίηση του deal αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον CEO της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ κατά τη διάρκεια των δύο ετών που επιδιώκει την εξαγορά. Ωστόσο, η κυβέρνηση άρχισε πρόσφατα να αλλάζει τη ρητορική της, αφού, όπως ανέφερε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, «σημαντικό ποσοστό» επενδυτών προσέφερε τις μετοχές του κατά τη διάρκεια της επίσημης προσφοράς εξαγοράς της UniCredit, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η UniCredit αναμένεται να καταλήξει με μερίδιο λίγο κάτω του 50%, μόλις λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, κάτι που θα μπορούσε να της επιτρέψει να εξασφαλίσει πλειοψηφία στις γενικές συνελεύσεις και να προωθεί στρατηγικές αποφάσεις για την Commerzbank.