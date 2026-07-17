Η «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» προχωρά σε επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε., ένας από τους κορυφαίους ομίλους τροφίμων στην Ελλάδα που ανήκει στην οικογένεια Σαράντη, επιταχύνει τις προσπάθειές της για ενεργειακή αυτονομία, εξασφαλίζοντας την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 14,99 MW στο Αγρόκτημα Φελώνης, στο Δήμο Αβδήρων της Ξάνθης.

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Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση ενός ακόμη έργου ανανεώσιμης ενέργειας από τον όμιλο, ο οποίος έχει επενδύσει στην εδραίωση της παρουσίας του στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και πέρα από αυτόν τα τελευταία χρόνια.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου σε έκταση περίπου 186.962 τ.μ., με εγκατεστημένη ισχύ 14,99328 MW. Η μονάδα θα περιλαμβάνει 20.824 φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 720 Watt, 65 μετατροπείς (inverters) και πέντε υποσταθμούς μέσης τάσης, με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να διοχετεύεται στο δίκτυο μέσω σύνδεσης με τον υποσταθμό 150/20 kV «Κατράμι», που βρίσκεται περίπου 3,3 χλμ από το χώρο εγκατάστασης.

Η περιβαλλοντική έγκριση συνοδεύεται από μια σειρά όρων που αφορούν τόσο την ανέγερση όσο και τη λειτουργία του έργου. Μεταξύ άλλων, απαιτείται η δημιουργία ζώνης περιμετρικής φύτευσης πλάτους οκτώ μέτρων, η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων για τη συνολική διάρκεια της επένδυσης, καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των υφιστάμενων υποδομών.

Το έργο βρίσκεται εκτός περιοχών Natura 2000 και σε περιοχές που δεν υπόκεινται στη δασική νομοθεσία, ενώ έχει λάβει θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.