Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί με 7,5 εκατ. ευρώ το καινοτόμο έργο «e-genesis»

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες εκδηλώνονται μέσω απωλειών ζωών, μείωσης των υδάτινων πόρων και πόλεων που υφίστανται ακραίες καιρικές συνθήκες. Με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα, οι κυβερνήσεις δεν μπορούν πλέον να στηρίζονται αποκλειστικά σε πολιτικές άμεσης αντίδρασης. Η μετάβαση από την κρίση στην πρόληψη απαιτεί την υιοθέτηση ολιστικών συστημάτων Γεωχωρικής Νοημοσύνης (Earth Intelligence) για να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ακριβής προετοιμασία των κρατικών μηχανισμών και της κοινωνίας απέναντι στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.

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Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση 7,5 εκατ. ευρώ στο καινοτόμο έργο «e-genesis» (Generating Earth iNtelligence for Environmental and Sectoral Impact and Sustainability), μέσω του προγράμματος «Horizon Europe», το οποίο συντονίζεται από την Επιχειρησιακή Μονάδα «Κέντρο Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND» του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).



Σκοπός του έργου

Το «e-genesis» υποστηρίζει τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την προστασία των πολιτών, των πόλεων, των φυσικών οικοσυστημάτων, της δημόσιας υγείας, της ενέργειας και των κρίσιμων υποδομών, ενάντια στις προκλήσεις που προκαλούν οι φονικοί καύσωνες, οι ακραίες πλημμύρες, οι παρατεταμένες ξηρασίες, η λειψυδρία, η απώλεια βιοποικιλότητας, η ενεργειακή ανεπάρκεια και η επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις, το «e-genesis» αξιοποιεί δεδομένα Παρατήρησης της Γης και συνδυάζει σύγχρονα φυσικά και αναλυτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς υπηρεσιών Γεωχωρικής Νοημοσύνης. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρουν αξιόπιστες επιχειρησιακές λύσεις με υψηλή χωροχρονική ανάλυση σχετικά με τους αναμενόμενους εποχικούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική κρίση και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Περισσότερες από 30 ολοκληρωμένες λύσεις θα διατεθούν για την καθημερινή υποστήριξη της διακυβέρνησης σε διάφορους τομείς, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες:

Ανθεκτικότητα της βιοποικιλότητας και διαχείριση προστατευόμενων οικοσυστημάτων:

Ποιες είναι οι κρίσιμες εκτάσεις των κλιματικά προκαλούμενων διαταραχών στα φυσικά οικοσυστήματα και τους υγροτόπους της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, και ποια επίπεδα επιπτώσεων αναμένονται για την επόμενη εποχιακή περίοδο βάσει των τρεχουσών προβλέψεων;

Εποχική πρόγνωση ανθεκτικότητας υδάτινων πόρων:

Θα είναι επαρκείς οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι στην επόμενη περίοδο για να καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης, βιομηχανίας, γεωργίας και υδροηλεκτρικής παραγωγής; Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις στους υδάτινους πόρους. Ποιες ποσότητες νερού θα είναι διαθέσιμες μέσω της τήξης του χιονιού, των υπόγειων υδάτων και της απορροής των ποταμών, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματική διαχείριση της ζήτησης και να μετριαστεί η οξεία υδατική πίεση;

Ανθεκτικότητα αστικών και ενεργειακών συστημάτων απέναντι σε κλιματικές και ανθρωπογενείς καταστροφές:

Πόσο ανθεκτικά είναι τα αστικά και ενεργειακά συστήματα της Ευρώπης σε κλιματικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, και πώς μπορεί η Γεωχωρική Νοημοσύνη να υποστηρίξει τον έξυπνο αστικό σχεδιασμό και την ενεργειακή ασφάλεια των νοικοκυριών;

Πώς μπορεί η νέα γενιά υπηρεσιών να βοηθήσει σε επίπεδο νοικοκυριού και οικοδομικού τετραγώνου, προβλέποντας απότομες μειώσεις στη διαθεσιμότητα ηλιακής και αιολικής ενέργειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση της θερμικής καταπόνησης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε κάθε γειτονιά της Ευρώπης;

Το έργο «e-genesis», που θα ξεκινήσει στις 1 Νοεμβρίου 2026[1], έχει διάρκεια 40 μηνών και συνεπικοινωνεί, υπό τον συντονισμό της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 21 κορυφαίους οργανισμούς από 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων 13 κορυφαίων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων ( BEYOND/ΕΑΑ , ARMINES/MINES Paris PSL, IUSS, KTH, FONDAZIONE CIMA, FMI, FORTH, CBK PAN, CNRS, GFZ, CNR, PMOD WRC), 6 καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EDGE, AG EUROPE SAS, SNOWCAP, SPATINEO OY, MURMURATION, WeMET), έναν βιομηχανικό εταίρο (CLS) και έναν κυβερνητικό φορέα (NSO).



«Ενίσχυση των πολιτών και της διακυβέρνησης μέσω συνεργατικού σχεδιασμού»

Τα αποτελέσματα του έργου «e-genesis» θα ωφελήσουν τις κοινότητες — από τις γειτονιές και τις πόλεις έως τις ευρύτερες περιοχές και ολόκληρες χώρες στην Ευρώπη. Κάθε υπηρεσία αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους επαγγελματίες χρήστες και τις κοινωνικές ομάδες που αναμένεται να την χρησιμοποιήσουν, συμπεριλαμβανομένων φορέων χάραξης πολιτικής, δημόσιων αρχών, βιομηχανικών εταίρων και θεσμικών οργανισμών της Ευρώπης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστημονικής γνώσης και λήψης αποφάσεων, εξασφαλίζοντας ότι οι προτεινόμενες λύσεις είναι έτοιμες για άμεση εφαρμογή στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Η συνεργατική προσέγγιση που περιλαμβάνει θεσμικούς φορείς όπως η EUSPA, η EUMETSTAT, η ESA και η EEA διασφαλίζει στο «e-genesis» έναν θεσμικό ρόλο στην εφαρμογή των βασικών περιβαλλοντικών και κλιματικών προτεραιοτήτων της Ευρώπης, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα 2030, η Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων και το Σχέδιο Δράσης για Μηδενική Ρύπανση. Ο Δρ. Χάρης Κοντοές, Επιστημονικός Υπεύθυνος του «e-genesis» και Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τονίζει το μακροπρόθεσμο όραμα του έργου:

“Πέρα από την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, το «e-genesis» στοχεύει στη θεμελίωση ενός νέου ευρωπαϊκού προτύπου λήψης αποφάσεων που να επικεντρώνεται στην αξιοποίηση περιβαλλοντικών πληροφοριών σε αξιόπιστες και χρήσιμες γνώσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να προβλέπουν κινδύνους και να προστατεύουν τους πολίτες, τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα, λαμβάνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις πριν εκδηλωθούν κρίσεις. Το έργο και η χρηματοδότηση από την ΕΕ στοχεύουν να παρέχουν ένα σημαντικό εργαλείο περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στα χέρια των κυβερνήσεων προς όφελος των σύγχρονων κοινωνιών.”

[1] Η επίσημη εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off Meeting) του έργου e-genesis θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 στην Αθήνα.