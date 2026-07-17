Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο αναγνωρίσιμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, κατέχοντας την 13η θέση, σε έναν κατάλογο εταιρειών που διακρίνονται για την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη φήμη τους.

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Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι αυτή η διάκριση αναγνωρίζει τη διαρκή της πορεία, την σταθερή της ανάπτυξη και την σημαντική συμβολή της στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Με σταθερή δέσμευση για συνεχή εξέλιξη, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων εφαρμόζει ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό υποδομών, στην τεχνολογική και παραγωγική αναβάθμιση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση ενός σύγχρονου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Εστιάζοντας στην εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχίζει να προσφέρει αξία στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, διατηρώντας πάντα στο επίκεντρο τους ανθρώπους της.

Με αφορμή τη διάκριση, ο κ. Ρηγίνος Σεπετάς, Διευθυντής Στρατηγικής και Έργων της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σημαντική αναγνώριση, της οποίας είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι.

Αποτελεί μια αναγνώριση της καθημερινής προσπάθειας όλων των ανθρώπων της εταιρείας, της εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια, της ποιότητας που προσφέρουμε και της συνέπειας με την οποία προχωράμε.

Ωστόσο, για εμάς στην Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, το πιο πολύτιμο βραβείο προέρχεται από εσάς, τους ανθρώπους της αγοράς και τους καθημερινούς καταναλωτές».

Αυτή η διάκριση αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό σταθμό στην αναπτυξιακή πορεία του ομίλου και ενισχύει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να εξελίσσεται με όραμα, υπευθυνότητα και αφοσίωση στη δημιουργία διαχρονικής αξίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της βιομηχανικής ανάπτυξης.