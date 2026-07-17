Η-μεγαλύτερη-ipo-της-Ινδίας-συγκέντρωσε-προσφορές-30,7-δισ.-δολαρίων

Η SBI Fund Management, η οποία αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της State Bank of India και του ευρωπαϊκού ομίλου Amundi, είχε στόχο την άντληση 97,9 δισ. ρουπιών.

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Προσφορές ύψους 2,97 τρισ. ινδικών ρουπιών (30,7 δισ. δολαρίων) συγκέντρωσε η αρχική δημόσια εγγραφή της SBI Fund Management, η μεγαλύτερη στην ιστορία της Ινδίας, γεγονός που αναδεικνύει την άφθονη ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά ενόψει των ακόμη μεγαλύτερων δημόσιων εγγραφών που αναμένονται το 2026.

Η SBI Fund Management, η οποία αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της State Bank of India και του ευρωπαϊκού ομίλου Amundi, είχε στόχο την άντληση 97,9 δισ. ρουπιών (1 δισ. δολάρια). Η IPO της υπερκαλύφθηκε 41,6 φορές, χάρη στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των θεσμικών επενδυτών.

Το μερίδιο που προοριζόταν για εξειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές υπερκαλύφθηκε 140 φορές, με τις περισσότερες προσφορές να προέρχονται από εγχώριους θεσμικούς επενδυτές, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Αντίθετα, η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν σαφώς πιο συγκρατημένη.

Το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών αποτελεί θετικό οιωνό για τις επικείμενες αρχικές δημόσιες προσφορές του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου της Ινδίας, του National Stock Exchange (NSE), και της μεγαλύτερης εταιρείας ασύρματων τηλεπικοινωνιών της χώρας, της Jio Platforms, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο αργότερα μέσα στη χρονιά.

Κάθε μία από τις δύο εταιρείες εκτιμάται ότι θα αντλήσει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής στοιχείων για IPO Prime Database, με έδρα τη Μουμπάι.

Η Ινδία υπήρξε τα δύο τελευταία χρόνια η πλέον δραστήρια αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών παγκοσμίως, καταγράφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό νέων εισαγωγών στο χρηματιστήριο. Ωστόσο, η δραστηριότητα υποχώρησε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, άσκησε πιέσεις στην ινδική οικονομία, περιορίζοντας την ελκυστικότητα του επενδυτικού αφηγήματος. Παράλληλα, οι διεθνείς επενδυτικές ροές στράφηκαν προς τις μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, έναν τομέα στον οποίο η Ινδία δεν διαθέτει ισχυρή αντιπροσώπευση.

Ως αποτέλεσμα, από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Sensex έχει υποχωρήσει περισσότερο από 9,4%, καταγράφοντας μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως. Ο ευρύτερος δείκτης Nifty 50 σημειώνει απώλειες 7,9%. Τον Ιούνιο, μετά την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η ινδική αγορά ανέκαμψε εν μέρει και οι εταιρείες άρχισαν εκ νέου να ανακοινώνουν σχέδια άντλησης κεφαλαίων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, φέτος θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στην Ινδία δημόσιες προσφορές συνολικής αξίας έως και 50 δισ. δολαρίων, αν και η ενδεχόμενη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί βασικό κίνδυνο.