Η Agrino καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων και κερδών το 2025

Το 2025 έφερε στην Agrino τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στην 70χρονη ιστορία της, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 50 εκατ. ευρώ και σημαντική αύξηση τόσο στη λειτουργική κερδοφορία όσο και στα κέρδη προ φόρων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, αυτές οι επιδόσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτεύχθηκαν σε ένα πολύ απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίστηκε από υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις στις πρώτες ύλες και συνεχιζόμενες αναταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025, ο κύκλος εργασιών της Agrino σημείωσε ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τα 52 εκατ. ευρώ από 48,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 7%. Το EBITDA ανήλθε σε 7,64 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 5,81 εκατ. ευρώ το 2024, με αύξηση 31%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,56 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία και την αποτελεσματική διαχείριση του αυξημένου λειτουργικού κόστους της εταιρείας.

Σημαντική συμβολή στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων είχε το ευνοϊκό μείγμα πωλήσεων, με αυξημένη συμμετοχή των προϊόντων healthy snacking και των εξαγωγών, καθώς και η αυξημένη παραγωγικότητα που προήλθε από προηγούμενες επενδύσεις, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και οι οικονομίες κλίμακας που προήλθαν από την αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Η ανοδική πορεία αποτυπώθηκε και στα μερίδια αγοράς της Agrino. Στην κατηγορία του ρυζιού, όπου διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, το μερίδιό της αυξήθηκε κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα, με τη δυναμική αυτή να συνεχίζεται και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στην αγορά των οσπρίων, η εταιρεία παρουσίασε ακόμη πιο εντυπωσιακή επίδοση, με το μερίδιο της να διαμορφώνεται στο 11%, σε σύγκριση με περίπου 8,5% το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα επώνυμα προϊόντα της, μια τάση που παραμένει και το 2026.

Δυναμική ήταν επίσης η εικόνα στην κατηγορία των ρυζογκοφρετών, όπου η Agrino εξακολουθεί να κατέχει ηγετική θέση, με συνολικό μερίδιο αγοράς άνω του 60%. Παράλληλα, η σειρά chips από ρύζι και όσπρια διατήρησε την ανοδική της πορεία, σημειώνοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων στο δεύτερο έτος παρουσίας της και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην κατηγορία των healthy snacks.

Οι εξαγωγές αποτέλεσαν επίσης σημαντικό μοχλό ανάπτυξης, με ανάπτυξη άνω του 12% σε σύγκριση με το 2024. Η Agrino συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της, ενισχύοντας το δίκτυο συνεργασιών της και προωθώντας τα επώνυμα προϊόντα της σε νέες αγορές.

Το 2025 ήταν επίσης καθοριστικό για την επενδυτική δραστηριότητα της Agrino, καθώς ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα από την ίδρυσή της και ταυτόχρονα τέθηκαν οι βάσεις για ένα νέο πενταετές επενδυτικό σχέδιο. Οι βασικοί άξονές του περιλαμβάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την αναβάθμιση των υποδομών. Κεντρικό έργο είναι η εγκατάσταση ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος ERP, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οργάνωση και την αποδοτικότητα των λειτουργιών της εταιρείας.

Αν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να προκαλούν προκλήσεις με υψηλό κόστος ενέργειας, μεταφορών και υλικών συσκευασίας, η διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την πορεία του 2026. Η περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς στο ρύζι και στα όσπρια, η ενίσχυση των εξαγωγών, η ανάπτυξη της κατηγορίας healthy snacks, η εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και η υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος δημιουργούν, σύμφωνα με την εταιρεία, τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας.