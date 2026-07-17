Η Apple εκθρόνισε την Nvidia – Ξαναέγινε η πολυτιμότερη εταιρία παγκοσμίως

Εάν η Apple ξεπεράσει την Nvidia, θα ανακτήσει το «χρυσό» για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

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Τελευταία ενημέρωση 16:59

Την Nvidia αποκαθήλωσε από τον θρόνο της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο, με την Apple να ανακτά τα σκήπτρα της, σε ένα ορόσημο που αναδιαμορφώνει τις τάξεις των τεχνολογικών γιγάντων, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Apple αποτιμάται στα 4,88 τρισ. δολάρια, καθώς η μετοχή της καταγράφει οριακή πτώση στις συναλλαγές την Παρασκευή με ετήσιο ράλι 22%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της Nvidia βρίσκεται χαμηλότερα στα 4,84 τρισ. δολάρια καθώς διολισθαίνει 2,4% ενώ για το 2026 συνολικά μετρά κέρδη 7%.

Η εναλλαγή του στέμματος είχε να συμβεί από τον Ιούνιο του 2025, καθώς η Nvidia ξεπέρασε την Microsoft. Η κούρσα δείχνει ότι οι επενδυτές διευρύνουν την προσοχή τους πέρα ​​από τους προφανείς ωφελούμενους της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η Nvidia, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι για σχεδόν ένα χρόνο.

«Η Apple θεωρούνταν πως υστερούσε στην μάχη της ΑΙ επειδή δεν δαπανούσε αρκετούς πόρους για την ανάπτυξη μοντέλων, αλλά τώρα το κλίμα έχει αλλάξει», υπογράμμισε ο Τόνι Μέντοους, επικεφαλής επενδύσεων στην BRI Wealth Management.

«Η Apple είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε έκταση κεφαλαιουχικών δαπανών και σε καλύτερη θέση για να δημιουργήσει έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω υπηρεσιών και αναβαθμίσεων υλικού. Η επαναξιολόγηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα των κερδών και όχι την κερδοσκοπική ανοδική τάση της ΑΙ» πρόσθεσε.

Για μια εταιρεία που συχνά θεωρούνταν πίσω στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η μείωση του χάσματος με την Nvidia αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της Apple να εδραιωθεί πιο σταθερά μεταξύ των κορυφαίων παικτών του κλάδου και θα μπορούσε να διαμορφώσει το τοπίο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Tιμ Κουκ να ετοιμάζεται να παραχωρήσει τον ρόλο του στον βετεράνο, Τζον Τέρνους τον Σεπτέμβριο.

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι η Apple κάθεται σε ένα χρυσωρυχείο Τεχνητής Νοημοσύνης με τη μορφή των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν σε κάθε iPhone. Τα data θα μπορούσαν να κάνουν ικανότερη τη Siri και δίνει πιο χρήσιμες απαντήσεις.