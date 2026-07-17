Η D-Marin λανσάρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Marin-Up

Η D-Marin εγκαινιάζει ένα νέο διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το Marin-Up, με σκοπό την προσέλκυση, ανάπτυξη και επιτάχυνση της επαγγελματικής πορείας των μελλοντικών στελεχών της βιομηχανίας των μαρινών. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μηνών και απευθύνεται σε αποφοίτους που επιθυμούν να προχωρήσουν γρήγορα στην καριέρα τους.

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Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εμπειρία στο διεθνές δίκτυο των 28 μαρινών της D-Marin σε εννέα χώρες, συνδυάζοντας πρακτική άσκηση, διεθνή κινητικότητα και οργανωμένη επαγγελματική ανάπτυξη, με στόχο την εκπαίδευση μελλοντικών ηγετών στον τομέα της ναυτιλίας.

Η συνεχής εξέλιξη του κλάδου των μαρινών καθιστά επιτακτική την ανάγκη προσέλκυσης νέας γενιάς ταλαντούχων επαγγελματιών, οι οποίοι θα διαμορφώσουν το μέλλον της βιομηχανίας. Το Marin-Up έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τη νέα γενιά διευθυντών και υπευθύνων τμημάτων, δημιουργώντας παράλληλα μια ισχυρή δεξαμενή ταλέντων. Το πρόγραμμα προσφέρει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας της D-Marin, από τη καθημερινή διαχείριση μαρίνων και λιμανιών μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τα στρατηγικά αναπτυξιακά έργα.

Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει δύο φάσεις ανάπτυξης. Στους πρώτους 12 μήνες, οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν στη φάση «Κατανόηση της Επιχείρησης», με τοποθετήσεις στα τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών, Λιμενικών Λειτουργιών, καθώς και σε μία υποστηρικτική λειτουργία ανάλογα με το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο. Κάθε τοποθέτηση θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να έρθουν σε άμεση επαφή με τις λειτουργίες των μαρινών, την παροχή υπηρεσιών και τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων. Με την ολοκλήρωση κάθε τοποθέτησης, οι απόφοιτοι θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα, τις γνώσεις και τα συμπεράσματα της εργασίας τους σε ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Οι τελευταίοι έξι μήνες του προγράμματος θα εστιάσουν στη διεύρυνση της στρατηγικής προοπτικής των συμμετεχόντων, συμμετέχοντας σε εταιρικά έργα και διατμηματικές πρωτοβουλίες. Οι απόφοιτοι θα συνεργάζονται άμεσα με ανώτερα διοικητικά στελέχη σε έργα που σχετίζονται με την επιχειρηματική ανάπτυξη, την αριστεία στην εξυπηρέτηση πελατών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα αποκτούν σε βάθος γνώση των αποφάσεων που επηρεάζουν το μέλλον της εταιρείας.

Ο Oliver Dörschuck, διευθύνων σύμβουλος της D-Marin, δήλωσε: «Η διεθνής ανάπτυξη της D-Marin καθιστά τη δημιουργία και εξέλιξη μελλοντικών ηγετών όλο και πιο σημαντική για εμάς και για ολόκληρο τον κλάδο. Το Marin-Up ενσωματώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας για επένδυση στους ανθρώπους, τη δημιουργία ευκαιριών για νέους επαγγελματίες και την εξασφάλιση ότι συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τις ικανότητες που θα υποστηρίξουν την επιτυχία μας στο μέλλον».

Η Christina Samoulada, υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της D-Marin, ανέφερε: «Το Marin-Up αντιπροσωπεύει την πεποίθησή μας ότι οι εξαιρετικοί ηγέτες αναπτύσσονται μέσω της εμπειρίας, της περιέργειας και της αλληλεπίδρασης με διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Ο τομέας των μαρινών προσφέρει μια μοναδική συνύπαρξη εξυπηρέτησης πελατών, λειτουργικής διαχείρισης, φιλοξενίας, ναυτικής τεχνογνωσίας και διοίκησης επιχειρήσεων, κάνοντάς τον μια ιδιαίτερα ελκυστική επαγγελματική επιλογή για ταλαντούχους αποφοίτους».

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Marin-Up θα οδηγεί σε μόνιμη θέση με διοικητικές ευθύνες, ενισχύοντας τη δέσμευση της D-Marin να αναπτύσσει και να εξελίσσει τα στελέχη της εντός της εταιρείας. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για πρόσφατους αποφοίτους καθώς και για υποψηφίους με έως δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση κάτοχοι πτυχίου Bachelor ή Master σε τομείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, η φιλοξενία, οι ναυτιλιακές σπουδές, η μηχανική, τα χρηματοοικονομικά, το μάρκετινγκ, η επιχειρησιακή διαχείριση, το ανθρώπινο δυναμικό, η βιωσιμότητα ή άλλα σχετικά αντικείμενα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και μίας επιπλέον ευρωπαϊκής γλώσσας. Η διεθνής εμπειρία, η συμμετοχή σε πρακτική άσκηση ή προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, καθώς και η ανάληψη ηγετικών ρόλων σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Marin-Up είναι πλέον ανοιχτές.

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