Η efood αλλάζει ιδιοκτησία και αναζητά νέο αγοραστή

Στα τέλη Μαΐου, όταν έγινε γνωστό ότι η Delivery Hero είχε δεχθεί πρόταση εξαγοράς από την Uber, η αγορά προέβλεψε ότι η efood, θυγατρική της γερμανικής εταιρείας, θα περνούσε υπό τον έλεγχο του αμερικανικού κολοσσού. Ωστόσο, το σενάριο αυτό ανατράπηκε.

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Η κορυφαία πλατφόρμα delivery στην Ελλάδα αλλάζει ιδιοκτήτη, αλλά δεν μεταβιβάζεται στην Uber. Νέος αγοραστής είναι η SSW Partners, επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο μιας μεγάλης συμφωνίας μεταξύ της Uber και της Delivery Hero. Αυτή η εξέλιξη αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στον ευρωπαϊκό τομέα του delivery.

Σύμφωνα με τη δομή της συμφωνίας, η Uber εξαγοράζει τη Delivery Hero με περίπου 13 δισ. ευρώ, δημιουργώντας έναν όμιλο με παρουσία σε 99 χώρες. Ωστόσο, για 14 αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Κύπρου και της Τουρκίας, επιλέχθηκε διαφορετική προσέγγιση. Οι δραστηριότητες αυτές μεταβιβάζονται στη SSW Partners έναντι 1,4 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική, καθώς η efood αποκτά νέο ιδιοκτήτη, αλλά όχι έναν στρατηγικό επενδυτή. Η SSW Partners δεν είναι εταιρεία delivery, ούτε τεχνολογικός όμιλος ή operator. Είναι ένα επενδυτικό fund που ειδικεύεται σε πολύπλοκες εταιρικές συναλλαγές και αναλαμβάνει προσωρινά τον έλεγχο επιχειρήσεων έως ότου βρεθεί ο κατάλληλος μακροπρόθεσμος στρατηγικός επενδυτής.

Αυτό σημαίνει ότι η efood εισέρχεται σε μια μεταβατική φάση. Η SSW Partners δηλώνει ότι σκοπός της είναι να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που αποκτά και, στη συνέχεια, να αναζητήσει τους καταλληλότερους μακροπρόθεσμους ιδιοκτήτες τους. Έχει ήδη διαφανεί το ενδεχόμενο νέας αλλαγής ιδιοκτησίας στο μέλλον.

Γιατί, όμως, η Ελλάδα εξαιρέθηκε από την Uber; Η απάντηση βρίσκεται στις αρχές ανταγωνισμού. Σε πολλές από τις αγορές που εξαιρέθηκαν από τη συμφωνία, η συνύπαρξη των δραστηριοτήτων της Uber και της Delivery Hero θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα υπερσυγκέντρωσης. Η μεταβίβαση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε έναν ανεξάρτητο επενδυτή λειτουργεί προληπτικά, ώστε να διευκολυνθεί η έγκριση της συμφωνίας από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Για την ελληνική αγορά, που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ ετησίως, προκύπτουν νέα ερωτήματα για το μέλλον. Θα προσπαθήσει τελικά η Uber Eats να εισέλθει αυτόνομα στην ελληνική αγορά μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Delivery Hero και την αποσαφήνιση των εγκρίσεων των αρχών ανταγωνισμού; Θα εμφανιστεί άλλος διεθνής παίκτης ως ενδιαφερόμενος επενδυτής; Ή η efood θα παραμείνει στο χαρτοφυλάκιο της SSW Partners για αρκετά χρόνια, μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες για μια νέα πώληση;

Το κύριο ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της efood;