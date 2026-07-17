Η Lidl Ελλάς αποσπά 11 βραβεία στα Loyalty Awards 2026

Η φετινή απονομή των Loyalty Awards 2026 προσέφερε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αναγνώριση και επιβραβεύσεις για την Lidl Ελλάς.

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Όπως ανακοινώθηκε, η εταιρεία κατάφερε να κερδίσει συνολικά 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική της θέση στην ψηφιακή καινοτομία και την εξατομικευμένη εμπειρία πελάτη μέσω του Lidl Plus, καθώς και τη συνεχή προσφορά της στην ελληνική κοινωνία μέσω στοχευμένων ενεργειών CSR.

Η στρατηγική της εστίαση στα δεδομένα, το gamification και η σταθερή εξέλιξη της εφαρμογής αναγνωρίστηκαν από την κριτική επιτροπή, με αποτέλεσμα να αποδοθούν στην εταιρεία κορυφαίες διακρίσεις. Η αφοσίωση και η αποτελεσματικότητα της εσωτερικής ομάδας της Lidl Ελλάς βραβεύτηκαν επίσης.

Ειδικότερα, οι διακρίσεις της Lidl Ελλάς περιλαμβάνουν:

Χρυσές Διακρίσεις

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Πρωτοβουλία Προσωποποίησης & Δεδομένων” , για τις προσωποποιημένες προσφορές και τα ψηφιακά παιχνίδια του Lidl Plus, σχεδιασμένα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών.

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Πιο Καινοτόμος Πρωτοβουλία” για την εφαρμογή πρωτοποριακών καινοτομιών που ξεπερνούν τα όρια ενός παραδοσιακού προγράμματος πιστότητας.

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερο στο Λιανεμπόριο” για την ψηφιακή καινοτομία στο λιανεμπόριο, που επαναστατεί και επανακαθορίζει την έννοια της επιβράβευσης.

Ασημένιες Διακρίσεις

Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Πρωτοβουλία CSR” για την κοινωνική πρωτοβουλία «Τα πολύτιμα δώρα που δεν χωρούν σε κουτιά».

Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Πρωτοβουλία CSR” για την υπεύθυνη πρωτοβουλία «Μαζί ενάντια στη βία κατά των παιδιών».

Χάλκινες Διακρίσεις