Η Lidl Ελλάς αποσπά 11 βραβεία στα Loyalty Awards 2026

Η φετινή απονομή των Loyalty Awards 2026 προσέφερε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αναγνώριση και επιβραβεύσεις για την Lidl Ελλάς.
Όπως ανακοινώθηκε, η εταιρεία κατάφερε να κερδίσει συνολικά 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική της θέση στην ψηφιακή καινοτομία και την εξατομικευμένη εμπειρία πελάτη μέσω του Lidl Plus, καθώς και τη συνεχή προσφορά της στην ελληνική κοινωνία μέσω στοχευμένων ενεργειών CSR.
Η στρατηγική της εστίαση στα δεδομένα, το gamification και η σταθερή εξέλιξη της εφαρμογής αναγνωρίστηκαν από την κριτική επιτροπή, με αποτέλεσμα να αποδοθούν στην εταιρεία κορυφαίες διακρίσεις. Η αφοσίωση και η αποτελεσματικότητα της εσωτερικής ομάδας της Lidl Ελλάς βραβεύτηκαν επίσης.
Ειδικότερα, οι διακρίσεις της Lidl Ελλάς περιλαμβάνουν:
Χρυσές Διακρίσεις
- Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Πρωτοβουλία Προσωποποίησης & Δεδομένων”, για τις προσωποποιημένες προσφορές και τα ψηφιακά παιχνίδια του Lidl Plus, σχεδιασμένα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών.
- Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Πιο Καινοτόμος Πρωτοβουλία” για την εφαρμογή πρωτοποριακών καινοτομιών που ξεπερνούν τα όρια ενός παραδοσιακού προγράμματος πιστότητας.
- Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερο στο Λιανεμπόριο” για την ψηφιακή καινοτομία στο λιανεμπόριο, που επαναστατεί και επανακαθορίζει την έννοια της επιβράβευσης.
Ασημένιες Διακρίσεις
- Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Πρωτοβουλία CSR” για την κοινωνική πρωτοβουλία «Τα πολύτιμα δώρα που δεν χωρούν σε κουτιά».
- Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Πρωτοβουλία CSR” για την υπεύθυνη πρωτοβουλία «Μαζί ενάντια στη βία κατά των παιδιών».
Χάλκινες Διακρίσεις
- Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Εσωτερική Ομάδα Πιστότητας” για το πάθος, τη διορατικότητα και την εξαιρετική απόδοση της εσωτερικής ομάδας της Lidl Ελλάς.
- Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Χρήση Δεδομένων/Ανάλυσης Πελατών”, για την επιτυχημένη ανάλυση των καταναλωτικών τάσεων με στόχο την διαρκή εξέλιξη της ψηφιακής επιβράβευσης.
- Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Χρήση CRM”, για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, απόλυτα προσωπικής και high-tech εμπειρίας για τους χρήστες της εφαρμογής.
- Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Χρήση Gamification”, για την ενσωμάτωση διαδραστικών παιχνιδιών που μετατρέπουν τις αγορές σε μια ευχάριστη εμπειρία.
- Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Διαρκής Πρωτοβουλία Πιστότητας”, για την ψηφιακή επανάσταση που επανακαθορίζει την πιστότητα και την εξοικονόμηση στο ελληνικό λιανεμπόριο.
- Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Νέα Πρωτοβουλία Προϊόντος/Υπηρεσίας Πιστότητας”, για την εισαγωγή της νέας, ευέλικτης υπηρεσίας