Η Shein πήρε το «πράσινο φως» για IPO στο Χονγκ Κονγκ – Στοχεύει σε αποτίμηση έως 50 δισ. δολάρια

Η Shein επιδιώκει αποτίμηση μεταξύ 40 και 50 δισ. δολαρίων κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

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Η Shein εξασφάλισε την έγκριση από την επιτροπή εισαγωγής του Χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ για την αρχική δημόσια εγγραφή (IPO), σύμφωνα με τρεις πηγές του Reuters με γνώση της υπόθεσης. Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον κολοσσό του fast fashion ένα βήμα πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη εισαγωγή του στο χρηματιστήριο της ασιατικής χρηματοοικονομικής πρωτεύουσας.

Η αρχική δημόσια εγγραφή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες εισαγωγές των τελευταίων ετών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ θα αποτελέσει και ένα σημαντικό τεστ για τη διάθεση των επενδυτών απέναντι σε μεγάλες συμφωνίες στον καταναλωτικό κλάδο. Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενες προσπάθειες της Shein να εισαχθεί στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου είχαν καθυστερήσει λόγω ρυθμιστικών ελέγχων.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές του Reuters, η Shein σχεδιάζει να δημοσιεύσει την πρώτη αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο που θα είναι διαθέσιμη στο κοινό την εβδομάδα της 27ης Ιουλίου.

Η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και στα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο, τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και οι λεπτομέρειες της προσφοράς δεν έχουν οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Παράλληλα, η Shein έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνει συναντήσεις marketing με επενδυτές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την IPO, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές. Όλες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Η Shein επιδιώκει αποτίμηση μεταξύ 40 και 50 δισ. δολαρίων κατά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Το ποσό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από την αποτίμηση των 100 δισ. δολαρίων που είχε λάβει σε γύρο χρηματοδότησης το 2022, όταν ξεκίνησε τις προσπάθειες για εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Την ίδια ώρα, οι νέοι δασμοί που επιβλήθηκαν στα δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη επηρεάζουν την ανάπτυξη των πωλήσεων και την κερδοφορία της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το Reuters, η Shein κατέγραψε το προηγούμενο έτος παγκόσμια έσοδα άνω των 40 δισ. δολαρίων και καθαρά κέρδη που πλησίασαν τα 2 δισ. δολάρια.