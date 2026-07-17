Κίνα – ΑΙ: Προς έναν πρακτικό μηχανισμό διεθνούς συνεργασίας

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Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) επιταχύνει τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας και συμβάλλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αφενός, αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αναπτυξιακών προκλήσεων, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική διακυβέρνηση και η δημόσια υγεία.

Αφετέρου, δημιουργεί κοινές παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με την έλλειψη επαρκούς πλαισίου διακυβέρνησης, τη διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος και την όξυνση των αναπτυξιακών ανισοτήτων.

Στο Πεκίνο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ο Διάλογος Συνεργασίας Ζονγκουαντσούν για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι ο συνδυασμός των προηγμένων δυνατοτήτων της Κίνας στον τομέα της AI με τον συντονιστικό ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη διεθνή πολυμερή συνεργασία μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πρακτικού και χωρίς αποκλεισμούς μηχανισμού διεθνούς συνεργασίας.

Στόχος είναι η AI να εξελιχθεί σε διεθνές δημόσιο αγαθό προς όφελος της ανθρωπότητας.

Ο συντονιστής του ΟΗΕ στην Κίνα, Σιντάρθ Τσατέρτζι, επισήμανε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της AI δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες, αλλά συνοδεύεται και από σοβαρές προκλήσεις.

Όπως τόνισε, οι χώρες καλούνται να αναπτύξουν συστήματα AI που να είναι ασφαλή, να λειτουργούν με διαφάνεια και να συμμορφώνονται με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναφερόμενος στον τεχνολογικό κόμβο Ζονγκουαντσούν, σημείωσε ότι φιλοξενεί μεγάλο αριθμό διακεκριμένων επιστημόνων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Από το οικοσύστημα αυτό έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις AI, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, σε θέματα όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η επισιτιστική ασφάλεια και η δημόσια υγεία.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το γραφείο του ΟΗΕ στην Κίνα θα συνεργαστεί στενά με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα και πολυμερείς εταίρους, ώστε η ΑΙ να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Η Κίνα διαθέτει προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες στους τομείς της AI, των μεγάλων δεδομένων και των συστημάτων παρακολούθησης και πρόβλεψης. Ελπίζουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με την Κίνα», τόνισε ο Ζάο Μπινγκ, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ στην Κίνα.

Όπως επισήμανε, η AI μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των τροφίμων, από τη βελτίωση των φυτικών ποικιλιών και την αγροτική παραγωγή έως τη μεταποίηση, την αποθήκευση και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές.

Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας, στην παράταση της διάρκειας ζωής των τροφίμων και στην ακριβέστερη εκτίμηση της αγροτικής παραγωγής, καθώς και των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην Κίνα, Μάρτιν Τέιλορ, τόνισε ότι ο ΠΟΥ προωθεί την Παγκόσμια Στρατηγική για τη Ψηφιακή Υγεία, αναπτύσσοντας διεθνή πρότυπα και πλαίσιο διακυβέρνησης για την αξιοποίηση της AI στον τομέα της υγείας.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Κίνα υλοποιεί έργα όπως η αξιοποίηση της AI για την υποβοήθηση της διάγνωσης της φυματίωσης και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο κοινότητας στην πόλη Σουτσόου.

Όπως επισήμανε, η AI μπορεί να συμβάλει στην πρόβλεψη κινδύνων για τη δημόσια υγεία, στη βελτιστοποίηση της κατανομής των υγειονομικών πόρων και στην αποτελεσματικότερη φροντίδα των ασθενών με χρόνιες παθήσεις.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η σημαντική εμπειρία που έχει αποκτήσει η Κίνα στην εφαρμογή της AI στην υγειονομική περίθαλψη και στις κοινοτικές υπηρεσίες υγείας αποτελεί πολύτιμο παράδειγμα για χώρες της Αφρικής, της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και άλλων περιοχών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η περιοχή Χαϊντιέν του Πεκίνου συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό κορυφαίων πανεπιστημίων και εθνικών ερευνητικών ιδρυμάτων, όπου δραστηριοποιούνται περίπου 12.300 ειδικοί στον τομέα της AI, καθώς και περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις του κλάδου.

Έτσι, έχει διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο βιομηχανικό οικοσύστημα που εκτείνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από τα θεμελιώδη μοντέλα και την υπολογιστική ισχύ έως τα οικοσυστήματα ανοικτού κώδικα και τις βιομηχανικές εφαρμογές.

Παράλληλα, η περιοχή Χαϊντιέν προωθεί ενεργά τη σύνδεση της τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, καθώς και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της AI, με τις αναπτυξιακές ανάγκες του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), των χωρών που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και των χωρών του Παγκόσμιου Νότου.