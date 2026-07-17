Κίνα:-Από-τη-μονομερή-παρουσία-στην-αμφίδρομη-ενδυνάμωση

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Στο πλαίσιο της επιταχυνόμενης αναδιάρθρωσης του παγκόσμιου χάρτη καινοτομίας και των ριζικών προσαρμογών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, η συνεργασία των πολυεθνικών εταιρειών με την Κίνα υφίσταται βαθιά μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας, η σχέση αυτή έχει ξεπεράσει το παραδοσιακό στάδιο της μονομερούς εισόδου στην αγορά και της απλής χωροθέτησης παραγωγικών μονάδων.

Πλέον, μεταβαίνει σε μια νέα φάση αμφίδρομης ενδυνάμωσης, συν-δημιουργίας οικοσυστημάτων και βαθιάς ενσωμάτωσης.

Η μεταβολή αυτή πηγάζει πρωτίστως από τη διαρκή ελκυστικότητα της κινεζικής αγοράς και του βιομηχανικού της ιστού.

Η πλήρης διάρθρωση των βιομηχανικών κλάδων, το εξαιρετικά αποτελεσματικό δίκτυο εφοδιαστικής, το συνεχώς βελτιούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και η τεράστια εγχώρια αγορά αποτελούν τα στέρεα θεμέλια για τη σταθερή ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων στη χώρα.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2025, οι ξένες άμεσες επενδύσεις που αξιοποιήθηκαν στην Κίνα ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι νεοσύστατες επιχειρήσεις ξένων κεφαλαίων κατέγραψαν ετήσια αύξηση 19,1%.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά το ολοένα και πιο σύνθετο παγκόσμιο περιβάλλον για τις διασυνοριακές επενδύσεις, η Κίνα παραμένει ένας βασικός προορισμός για τη μακροπρόθεσμη κατανομή κεφαλαίων των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Το σημαντικότερο είναι ότι, βασιζόμενες στις ολοκληρωμένες βιομηχανικές υποδομές και τα πολλαπλά σενάρια εφαρμογών της Κίνας, οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν διαμορφώσει μια συστηματική δομή που τους επιτρέπει να ενισχύουν την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα, να μειώνουν το συνολικό κόστος και να θωρακίζουν την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.

Παράλληλα, η συνεχής βελτίωση του ανοιχτού επιχειρηματικού περιβάλλοντος ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη τους για μια μακροχρόνια και σε βάθος παρουσία στην κινεζική αγορά.

Η εμβάθυνση της στρατηγικής παρουσίας των πολυεθνικών εταιρειών λειτουργεί και αντίστροφα, τροφοδοτώντας τον μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της κινεζικής οικονομίας.

Καθώς το επίκεντρο της συνεργασίας μετατοπίζεται από το δίπτυχο «αγορά και μεταποίηση» προς το μοντέλο «καινοτομία και οικοσύστημα», ολοένα και περισσότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις αυξάνουν τις επενδύσεις τους για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) στη χώρα, προσελκύοντας διεθνείς ερευνητικούς πόρους, τεχνολογίες αιχμής και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Βάσει της έκθεσης, το 2025 οι επενδύσεις σε αναξιοποίητες ζώνες (greenfield investment) των πολυεθνικών στην Κίνα για Ε&Α ανήλθαν σε 3,73 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 14,3% των συνολικών δαπανών τους για Ε&Α σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά την ίδια περίοδο, ιδρύθηκαν 14.000 νέες ξένες επιχειρήσεις στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και των τεχνολογικών υπηρεσιών, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 27,2%.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αναβάθμιση της Κίνας στο παγκόσμιο δίκτυο καινοτομίας, καθώς μετεξελίσσεται ραγδαία από ένα διεθνές εργοστάσιο παραγωγής σε έναν ισχυρό πόλο έλξης καινοτόμων πόρων και κοιτίδα πρωτοποριακών τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Αυτή η αμφίδρομη ενδυνάμωση αποτυπώνεται επίσης στην από κοινού αναβάθμιση του βιομηχανικού οικοσυστήματος.

Η συνεργασία των δύο πλευρών έχει εξελιχθεί από μεμονωμένες επενδύσεις σε μεμονωμένα έργα, σε μια συνεργασία τύπου οικοσυστήματος που εκτείνεται γύρω από την έρευνα και ανάπτυξη, τη μεταποίηση, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το ανθρώπινο δυναμικό και τα πεδία εφαρμογής.

Αυτός ο συντονισμός σε υψηλότερο επίπεδο αφενός ωθεί αμφότερες τις πλευρές προς μια ποιοτική ανάπτυξη, και αφετέρου προσδίδει μεγαλύτερη βεβαιότητα στις παγκόσμιες βιομηχανικές αλυσίδες, ενισχύοντας τις προοπτικές μιας ανοιχτής παγκόσμιας οικονομίας.