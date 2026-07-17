Κίνα:-Οι-ΗΠΑ-θα-επαναφέρουν-το-ειδικό-εμπορικό-καθεστώς-του-Χονγκ-Κονγκ

Οι ΗΠΑ πρόκειται να επαναφέρουν το ειδικό εμπορικό καθεστώς του Χονγκ Κονγκ, το οποίο ανακλήθηκε με διάταγμα του 2020 από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε απάντηση στην επιβολή νόμου για την εθνική ασφάλεια στο χρηματοοικονομικό κέντρο από το Πεκίνο, δήλωσε η Κίνα την Παρασκευή.

Το εκτελεστικό διάταγμα διάρκειας ενός έτους, που τέθηκε σε ισχύ στις 14 Ιουλίου 2020 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, παρατείνεται κάθε χρόνο. Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι δεν θα το παρατείνει μετά την ημερομηνία ανανέωσης που έληξε αυτή την εβδομάδα. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

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Το Χονγκ Κονγκ είχε επωφεληθεί από ένα ειδικό οικονομικό και εμπορικό καθεστώς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ήταν ξεχωριστό από τις συναλλαγές των ΗΠΑ με την Κίνα. Αυτό το καθεστώς βασιζόταν στην αρχή ότι το Χονγκ Κονγκ παρέμενε ξεχωριστό τελωνειακό έδαφος και διατηρούσε υψηλό βαθμό αυτονομίας μετά την παράδοσή του από τη Βρετανία στην Κίνα το 1997.

Η αναφερόμενη απόφαση να αφεθεί η εντολή να λήξει θα σηματοδοτούσε μια σημαντική ανατροπή και έρχεται μετά από πρόσφατες εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου που οδήγησαν επίσης σε μειώσεις δασμών. Θα μπορούσε να αποκαταστήσει την προτιμησιακή μεταχείριση του Χονγκ Κονγκ στους ελέγχους εξαγωγών και σε άλλα εμπορικά μέτρα που έχουν ευθυγραμμιστεί με αυτά που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Κίνα από το 2020.

«Οι ΗΠΑ κινούνται σε μια πιο θετική κατεύθυνση»

Το υπουργείο Εμπορίου χαιρέτισε την κίνηση για την αποκατάσταση του καθεστώτος ως ένα βήμα προς την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Σι στο Πεκίνο τον Μάιο.

«Η προσαρμογή της πολιτικής των ΗΠΑ για το Χονγκ Κονγκ προς μια πιο θετική κατεύθυνση ευθυγραμμίζεται επίσης με τις ευρείες προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας», αναφέρει η δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

Προέτρεψε τις ΗΠΑ να σεβαστούν την κυριαρχία της Κίνας και το κράτος δικαίου στο Χονγκ Κονγκ, να αποκαταστήσουν και να ενισχύσουν τις κανονικές εμπορικές και οικονομικές ανταλλαγές με την πόλη και να βοηθήσουν στη βελτίωση των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ.

Οι επικριτές του νόμου περί ασφάλειας λένε ότι έχει συντρίψει τις ευρείες ελευθερίες που είχαν υποσχεθεί στο Χονγκ Κονγκ όταν επέστρεψε στην κινεζική κυριαρχία. Οι υποστηρικτές λένε ότι έχει φέρει σταθερότητα στην πόλη μετά από ένα χρόνο αντικυβερνητικών διαμαρτυριών το 2019.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να καταργούν το ειδικό καθεστώς του Χονγκ Κονγκ τον Ιούνιο του 2020, σταματώντας τις εξαγωγές αμυντικού υλικού και περιορίζοντας την πρόσβαση της περιοχής σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, καθώς η Κίνα προετοιμαζόταν να θεσπίσει τη νομοθεσία για την ασφάλεια.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, η οποία επιλέχθηκε από μια φιλο-Κεϊνέζικη επιτροπή, χαιρέτισε επίσης την κίνηση για την επαναφορά του.

- Reuters