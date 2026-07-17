Κυπριακό:-Ο-Γκουτέρες-εντείνει-τις-προσπάθειες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα επισκεφθεί την Κύπρο στις 27 Ιουλίου για διήμερη επίσκεψη με στόχο την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Γκουτέρες θα συναντηθεί χωριστά με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας.

Η κοινή συνάντηση θα λάβει χώρα στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, εντός του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας, στο πλαίσιο της στήριξης της σταθερότητας στο νησί.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη στις 27 Ιουλίου, γεγονός που πυροδοτεί σενάρια για εξελίξεις στο Κυπριακό.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία Στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη θα βρεθεί στις 27 Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος φαίνεται να εντείνει τις προσπάθειές του για επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό. Την κάθοδο του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο ανακοίνωσε χθες βράδυ ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ο κ. Γκουτέρες θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο των προσπαθειών του «για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, ενώ την επομένη θα παρακαθίσει σε κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία βρίσκεται στη νεκρή ζώνη εντός του παλαιού αεροδρομίου της Λευκωσίας.

Στόχος η πενταμερής

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση με το Κυπριακό πρόβλημα. Εκτός εξαιρετικού απροόπτου, ο Γενικός Γραμματέας θα ανακοινώσει τη σύγκλιση πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, η οποία, μάλιστα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. Είναι επίσης πιθανόν ο Γενικός Γραμματέας να ανακοινώσει χρονοδιαγράμματα για την πορεία των επερχόμενων συνομιλιών.

Η αιφνίδια ανακοίνωση για την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων και πληροφοριών περί επεξεργασίας σχεδίου των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού. Άλλωστε, αναφορά σε ενδεχόμενο υποβολής σχεδίου για λύση του Κυπριακού εντός του 2026 έκανε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στα μέσα Μαΐου.

Μετά από 16 χρόνια

Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες θα είναι η πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο έπειτα από περίπου δεκαέξι χρόνια. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε το 2010 από τον Μπαν Κι-μουν, ο οποίος είχε μεταβεί στο νησί για να δώσει πολιτική ώθηση στις τότε διαπραγματεύσεις μεταξύ του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, σε μια περίοδο που τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούσαν ότι υπήρχε πραγματική προοπτική επίτευξης συμφωνίας.

Προηγήθηκαν οι επανειλημμένες επισκέψεις του Κόφι Ανάν κατά την περίοδο 2002-2004, όταν ο τότε Γενικός Γραμματέας ηγήθηκε της πιο εντατικής προσπάθειας του ΟΗΕ για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, η οποία κατέληξε στο Σχέδιο Ανάν και στα ταυτόχρονα δημοψηφίσματα του Απριλίου του 2004.

- Deutsche Welle

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