Κυρώσεις-της-ΕΕ-σε-Ρώσους-αξιωματούχους-και-πέντε-εταιρείες-που-κατασκευάζουν-drones

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε κυρώσεις την Παρασκευή εναντίον ενός Ρώσου στελέχους και πέντε ρωσικών εταιρειών, λέγοντας ότι εμπλέκονται στην κατασκευή drones.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και σε άλλα μέρη της Ουκρανίας αυτόν τον μήνα.

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Ανέφερε ότι επέβαλε κυρώσεις στην Ιρίνα Χαρίσοβα, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ABS Electro.

Οι πέντε ρωσικές οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ήταν μέρος του ομίλου εταιρειών ABS Electro, ο οποίος αναπτύσσει και κατασκευάζει ηλεκτρονικά και ραδιοηλεκτρονικά εξαρτήματα που απαιτούνται για τον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πρόσθεσε το Συμβούλιο.

«Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν μέρος του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, ειδικά επειδή συμμετέχουν στην κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών», ανέφερε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανακοίνωσή του.

Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Χαρίσοβα δεσμεύονται και ότι θα απαγορευτεί στην Χαρίσοβα να ταξιδέψει στην ΕΕ.

Η ΕΕ προσπαθεί επίσης να συμφωνήσει σε ένα 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο θα στοχεύει τις τράπεζες και τα κρυπτονομίσματα της Ρωσίας, καθώς και την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τους εμπόρους πετρελαίου και τα διυλιστήρια.

- Reuters