Νέο κέντρο logistics για τα μήλα «Ζαγορίν»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, που φέτος γιορτάζει 110 χρόνια λειτουργίας στην αγορά, προχωρά στη νέα φάση της επένδυσής του για τη δημιουργία κέντρου αποθήκευσης και διανομής (logistics) στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, αφού η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε την υπαγωγή της δραστηριότητας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

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Η νέα εγκατάσταση θα κατασκευαστεί στο Ο.Τ. 6 της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου και θα περιλαμβάνει ένα σύγχρονο logistics center για αποθήκευση σε ψυχόμενους χώρους και χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Σύμφωνα με την απόφαση, η μονάδα θα έχει συνολικό αποθηκευτικό όγκο 22.076,6 κυβικών μέτρων, εκ των οποίων 16.371,3 κυβικά μέτρα θα είναι ψυκτικοί θάλαμοι, ενώ η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς θα ανέρχεται σε 890 kW.

Η δραστηριότητα κατατάσσεται στη Β’ περιβαλλοντική κατηγορία (χαμηλή όχληση). Η νέα μονάδα αναμένεται να διευκολύνει την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς και τη διαχείριση των εξαγωγών, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και βελτιώνοντας τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

Με την υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ο συνεταιρισμός αναλαμβάνει ένα εκτενές πλαίσιο υποχρεώσεων για τη λειτουργία της εγκατάστασης. Μεταξύ άλλων, απαιτείται η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων, η ετήσια υποβολή στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων, η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και η ειδική διαχείριση φρούτων που καθίστανται ακατάλληλα προς διάθεση, τα οποία θα πρέπει να οδηγούνται είτε για ζωοτροφή είτε σε μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή βιοαερίου.

Επιπλέον, τα αλλοιωμένα προϊόντα θα φυλάσσονται σε ψυχόμενο χώρο μέχρι την απομάκρυνσή τους για την αποφυγή σημείων σήψης.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς είναι ένας από τους πιο παλιούς συνεταιρισμούς, ιδρυθείς το 1916 από 199 Ζαγοριανούς. Το 1985 ο Συνεταιρισμός εισέρχεται σε μια νέα φάση οργανωμένης εμπορικής δραστηριότητας. Το εμπορικό σήμα κατοχυρώνεται και κάθε αυθεντικό μήλο Ζαγορίν φέρει το αυτοκόλλητο που το καθιστά μοναδικό. Το 1996 εντάχθηκε στον κατάλογο των προϊόντων ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.