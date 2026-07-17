Οι-ΗΠΑ-ενέκριναν-την-πώληση-«καμικάζι»-drones-switchblade-300-στην-Ελλάδα

Η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ελλάδα περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20, γνωστών και ως «καμικάζι drones», στο πλαίσιο του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), με εκτιμώμενο κόστος 80,1 εκατ. δολάρια, όπως μετέδωσε το Reuters.

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Πρόκειται για την αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος, κατασκευής της αμερικανικής AeroVironment.

Η απόφαση έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά το «πράσινο φως» που είχε ανάψει το ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των αμερικανικής κατασκευής περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 και Switchblade 600, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα Switchblade ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions), γνωστών και ως drones «καμικάζι». Πρόκειται για μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που φέρουν εκρηκτική κεφαλή και κατευθύνονται στον στόχο από τον χειριστή τους, ο οποίος μπορεί να επιλέξει ή να ματαιώσει την προσβολή μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τα συστήματα αυτά έχουν αναδειχθεί σε βασικό μέσο των σύγχρονων επιχειρήσεων, καθώς χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε συγκρούσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πολεμικές αναμετρήσεις στον Καύκασο, αλλά και επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση στρατιωτικού υλικού (Foreign Military Sale) προς την κυβέρνηση της Ελλάδας για την προμήθεια συστημάτων Switchblade 300 Block 20 Lethal Miniature Aerial Missile Systems.

Η κυβέρνηση της Ελλάδας υπέβαλε αίτημα για την προμήθεια 350 συστημάτων Switchblade 300 Block 20 (SB300B20) Lethal Miniature Aerial Missile System (LMAMS) και 35 συστημάτων ελέγχου πυρός (Fire Control Systems – FCS) SB300B20 LMAMS.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα μη κύρια αμυντικά είδη: συστήματα Switchblade 600 (SB600) LMAMS με Selective Availability Anti-Spoofing Module (SASM) του Συστήματος Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (GPS), συστήματα ελέγχου πυρός (FCS) SB600, τακτικοί φορτιστές μπαταριών SB300B20, έξυπνοι φορτιστές μπαταριών SB600, πακέτα ανταλλακτικών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξη από εκπροσώπους τεχνικής υποστήριξης πεδίου, υπηρεσίες μηχανικής, τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον ανάδοχο, καθώς και λοιπά συναφή στοιχεία εφοδιαστικής και υποστήριξης του προγράμματος. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 80,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η προτεινόμενη πώληση υποστηρίζει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας την ασφάλεια ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη.

Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Ελλάδας να αποτρέπει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, να υποστηρίζει επιχειρήσεις συμμαχικών δυνάμεων και να αυξήσει τη διαλειτουργικότητά της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ενσωμάτωση του συγκεκριμένου εξοπλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις της.

Η προτεινόμενη πώληση του εξοπλισμού και της σχετικής υποστήριξης δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Κύριος ανάδοχος θα είναι η AeroVironment Inc., με έδρα το Simi Valley της Καλιφόρνιας. Προς το παρόν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας αντισταθμιστικών ωφελημάτων (offset agreement) που να έχει προταθεί σε σχέση με την ενδεχόμενη αυτή πώληση. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα καθοριστεί κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του αγοραστή και του αναδόχου.