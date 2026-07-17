Οι-πιέσεις-στις-τεχνολογικές-μετοχές-επεκτείνονται-και-στις-ευρωαγορές

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Οι ευρωαγορές ακολουθούν την Παρασκευή (17/7) την πτωτική πορεία τόσο της Wall Street, όσο και των ασιατικών αγορών λόγω των πιέσεων που δέχεται ο κλάδος των τεχνολογικών μετοχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe σημειώνει αυτή την ώρα πτώση 0,34% στις 641,53 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να κινούνται επίσης στην ίδια κατεύθυνση.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX χάνει 0,29% στις 24,790.19 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC σημειώνει πτώση 0,50% στις 8,334.47 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE κερδίζει 0,15% στις 10,590.80 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου χάνει 0,52% στις 52,103.50 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,07% στις 19,231.91 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, ο κλάδος των εταιρειών κοινής ωφέλειας (utilities) και των εταιρειών καταναλωτικών βασικών αγαθών (consumer staples) – κλάδοι στους οποίους οι επενδυτές στρέφονται συνήθως όταν αναζητούν ασφαλέστερες τοποθετήσεις σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας – κινούνται αντίθετα από τη γενική τάση της αγοράς, την ίδια ώρα που οι τεχνολογικές μετοχές δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών συμμετέχουν επίσης στο κύμα ρευστοποιήσεων που ξεκίνησε νωρίτερα το πρωί στις ασιατικές αγορές, με αρκετές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου να σημειώνουν σημαντικές απώλειες στις πρώτες ώρες των συναλλαγών.

Επιπλέον, στις πρωινές συναλλαγές οι μετοχές των ολλανδικών κατασκευαστών εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών ASMI και ASML υποχωρούν κατά 4,6% και 3,8%, αντίστοιχα.

Η μετοχή της STMicroelectronics καταγράφει απώλειες 5%, ενώ η Infineon υποχωρεί κατά 4,2%. Παράλληλα, και η BE Semiconductor σημειώνει πτώση 3,7%.