Ουκρανικά-drones,-όμοια-με-αυτό-της-Λευκάδας,-αποφεύγουν-ρωσικά-πυρά-και-χτυπούν-δύο-τάνκερ-στη-Μαύρη-Θάλασσα:-Δείτε-το-βίντεο

Νέα πλήγματα σε τάνκερ, τα οποία ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, πέτυχαν οι Ουκρανοί. Όπως γνωστοποίησε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας, στα δεξαμενόπλοια Louise 1 και Banda στη Μαύρη Θάλασσα.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την επίθεση πραγματοποίησαν θαλάσσια drones «Mamai» της SBU (παρόμοιου τύπου με αυτό που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και εστάλη για εξέταση στον Σκαραμαγκά), με στόχο τα δύο πλοία, τα οποία τελούν υπό ουκρανικές κυρώσεις.

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Για την ουκρανική πλευρά, το Louise 1 χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου εν μέσω του εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι χώρες της G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρεται, το πλοίο μετέφερε πετρέλαιο από ρωσικά λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, απενεργοποιώντας το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS), ενώ μόνο μέσα στο 2026 φέρεται να έχει μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια τόνους ρωσικού πετρελαίου τύπου Urals.

Η SBU υποστηρίζει επίσης ότι και το δεξαμενόπλοιο Banda συμμετείχε στη μεταφορά ρωσικού αργού από τα λιμάνια Ουστ-Λούγκα, Κερτς, Νοβοροσίσκ και Ναχόντκα.

«Η ρωσική αεροπορία επιχείρησε να προστατεύσει τα τάνκερ»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης η ρωσική αεροπορία επιχείρησε να αποκρούσει την επίθεση, ανοίγοντας πυρά με πολυβόλα και ρίχνοντας βόμβες εναντίον των θαλάσσιων drones, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η SBU υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις κατά του «σκιώδους στόλου» αποτελούν μέρος μιας συστηματικής προσπάθειας να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

«Αυτά τα δεξαμενόπλοια, παραβιάζοντας τις διεθνείς κυρώσεις, μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και ενισχύουν τον προϋπολογισμό του κράτους-επιτιθέμενου με δισεκατομμύρια δολάρια. Κάθε πλήγμα στον “σκιώδη στόλο” είναι άμεσο πλήγμα στην ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει την επιθετικότητά της. Κάθε τέτοιο πλοίο, ως στοιχείο της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας, αποτελεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ουκρανική υπηρεσία υπενθύμισε ακόμη ότι την προηγούμενη εβδομάδα θαλάσσιο drone Sea Baby της SBU έπληξε το δεξαμενόπλοιο Blue, το οποίο επίσης βρίσκεται υπό κυρώσεις, εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημο σχόλιο από τη ρωσική πλευρά.