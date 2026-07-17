Ο Τραμπ εξετάζει κλιμάκωση κατά του Ιράν λέει το Axios – Οι ΗΠΑ στέλνουν δεκάδες αεροσκάφη στο Ισραήλ

Η Ουάσινγκτον προχωρά στην ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στο Ισραήλ, αποστέλλοντας δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios από τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

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Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει νέα επιχειρησιακά σχέδια που προβλέπουν ευρύτερη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, πέρα από τις ήδη εξελισσόμενες επιχειρήσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται περιλαμβάνονται επιθέσεις σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές, όπως σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, νέα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας με στόχο την καταστροφή βαθύτερα αποθηκευμένων ποσοτήτων εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και βομβαρδισμός της υπόγειας εγκατάστασης Pickaxe Mountain, η οποία φέρεται να βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή.

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι εμφανίζεται διατεθειμένος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις, με στόχο να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη ώστε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ενισχύεται η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σήμερα περίπου 30 αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, και περίπου άλλα 30 στο αεροδρόμιο Ραμόν, στο νότιο Ισραήλ. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να αποστείλει αρκετές δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού τις επόμενες ημέρες, επαναφέροντας τη δύναμη στα επίπεδα που βρισκόταν στην αρχή του πολέμου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός προτιμά να επιχειρούν τα αεροσκάφη αυτά από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, καθώς άλλες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένες σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις και λιγότερο ασφαλείς για τα αμερικανικά αεροσκάφη.

Κατά τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη εξακολουθεί προς το παρόν να μην σχεδιάζει απευθείας επίθεση στο Ισραήλ, καθώς μια τέτοια κίνηση εκτιμάται ότι θα προκαλούσε μαζικά αντίποινα.

«Ένα μόνο έχω να πω στους ηγέτες του Ιράν: Μην υπολογίζετε ότι θα επικρατήσει ηρεμία αν μας επιτεθείτε. Μην περιμένετε επανάληψη όσων έγιναν. Δεν θα είναι επανάληψη. Θα πρόκειται για κάτι πολύ πιο ισχυρό», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Axios, η παρουσία δεκάδων αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έχει εξελιχθεί σε πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα στο Ισραήλ.

Τα αεροσκάφη, που παραμένουν επί μήνες στο αεροδρόμιο, έχουν περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων. Το πρόβλημα δεν ήταν έντονο όταν ο ισραηλινός εναέριος χώρος παρέμενε σε μεγάλο βαθμό κλειστός λόγω του πολέμου, όμως πλέοΗΠΑν, με την επανέναρξη των πτήσεων και την αυξημένη καλοκαιρινή ταξιδιωτική κίνηση, η άφιξη επιπλέον αμερικανικών αεροσκαφών θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς απομένουν μόλις τρεις μήνες έως τις εκλογές. Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρεγκέβ, στενή σύμμαχος του Νετανιάχου, έχει ζητήσει να απομακρυνθούν τα αμερικανικά αεροσκάφη από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ή τουλάχιστον να περιοριστεί ο αριθμός τους, πρόταση στην οποία αντέδρασαν το υπουργείο Άμυνας και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα πάντα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει από το Ισραήλ να φιλοξενήσει τα επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού, με τον Νετανιάχου να αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση.