Πέθανε η οσκαρική ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ – Η αξέχαστη γιαγιά του Home Alone 2

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή η Ιρλανδή ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του ιρλανδικού και βρετανικού κινηματογράφου, η οποία έγραψε ιστορία κερδίζοντας το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «My Left Foot».

Η Φρίκερ απέσπασε το κορυφαίο κινηματογραφικό βραβείο το 1990 για την ερμηνεία της ως μητέρα του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην ταινία, η οποία βασίστηκε στην πραγματική ιστορία του Κρίστι Μπράουν, ενός Ιρλανδού με εγκεφαλική παράλυση που μπορούσε να κινήσει μόνο το αριστερό του πόδι.

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Με τη βράβευσή της, η Φρίκερ έγινε η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κατέκτησε Όσκαρ, αφήνοντας πίσω σημαντικά ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Αντζέλικα Χιούστον.

Από το Casualty στο Χόλιγουντ

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε και μέσα από την τηλεόραση, καθώς υποδύθηκε τη νοσοκόμα Μέγκαν Ρόουτς στη δημοφιλή βρετανική σειρά Casualty. Συμμετείχε ήδη στο πρώτο επεισόδιο της σειράς το 1986 και παρέμεινε συνδεδεμένη με αυτήν για πολλά χρόνια, με την τελευταία της εμφάνιση να καταγράφεται το 2010.

Μία ακόμη εμβληματική στιγμή της καριέρας της ήρθε το 1992, όταν εμφανίστηκε στο Home Alone 2: Lost in New York ως η μοναχική «κυρία με τα περιστέρια» στο Σέντραλ Παρκ, ένας χαρακτήρας που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους θεατές.

Στην κινηματογραφική της πορεία συμμετείχε επίσης σε ταινίες όπως So I Married an Axe Murderer, Angels in the Outfield, A Time to Kill και Veronica Guerin.

«Δεν θα ξαναδούμε ποτέ κάποια σαν εκείνη»

Ο ατζέντης της, Φιλ Μπέλφιλντ, αποχαιρέτησε την ηθοποιό χαρακτηρίζοντάς την μοναδική.

«Δεν θα ξαναδούμε ποτέ κάποια σαν εκείνη και ο κόσμος είναι φτωχότερος χωρίς την παρουσία της», ανέφερε σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι αισθανόταν τιμή που τη γνώρισε, την αγάπησε και συνεργάστηκε μαζί της.

Συγκινητικά ήταν και τα μηνύματα από πρώην συνεργάτες της στη σειρά Casualty. Ο Ντέρεκ Τόμσον, που υποδύθηκε τον Τσάρλι Φέρχεντ, δήλωσε ότι η Φρίκερ ήταν «η καλύτερη ηθοποιός με την οποία έχω συνεργαστεί ποτέ». Η Κάθι Σίπτον, η οποία έπαιζε τη Λίζα «Ντάφι» Ντάφιν, την περιέγραψε ως έναν από τους πιο αυθεντικούς ανθρώπους που είχε γνωρίσει, με εξαιρετικό χιούμορ, ευφυΐα και δύναμη χαρακτήρα.

Μια ζωή γεμάτη δυσκολίες και ανατροπές

Γεννημένη στο Δουβλίνο, η Φρίκερ ξεκίνησε την καριέρα της από την τηλεόραση και το θέατρο, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στην πρώτη ιρλανδική σαπουνόπερα Tolka Row, στη σειρά Coronation Street και σε τηλεοπτικές παραγωγές του BBC.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία του Όσκαρ, η ίδια είχε δηλώσει αργότερα ότι η βράβευση δεν λειτούργησε μόνο θετικά για την καριέρα της. Όπως είχε αναφέρει, η επιτυχία αυτή την οδήγησε σε στερεοτυπικούς ρόλους και την έκανε να χάσει ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο θέατρο.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά και για τις δύσκολες εμπειρίες της ζωής της στην αυτοβιογραφία της, αποκαλύπτοντας τραυματικά γεγονότα από την παιδική και εφηβική της ηλικία, αλλά και τις προσωπικές δοκιμασίες που αντιμετώπισε πριν καταφέρει να χτίσει μια σπουδαία καλλιτεχνική πορεία.

Συλλυπητήρια από την Ιρλανδία και διεθνής αναγνώριση

Ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, Σάιμον Χάρις, χαρακτήρισε τη Φρίκερ «εθνικό θησαυρό», υπογραμμίζοντας ότι χάρισε βάθος και ανθρωπιά σε κάθε ρόλο που ερμήνευσε.

«Ήταν μία από τις σπουδαιότερες καλλιτεχνικές παρουσίες που ανέδειξε η χώρα μας και πρέσβειρα του ιρλανδικού ταλέντου σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιρλανδία, Έντουαρντ Γουόλς, έκανε λόγο για «γίγαντα του ιρλανδικού κινηματογράφου», σημειώνοντας ότι η ερμηνεία της στο My Left Foot θα παραμείνει αξέχαστη.

Η Μπρέντα Φρίκερ αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά, έχοντας συνδέσει το όνομά της τόσο με το παγκόσμιο σινεμά όσο και με ρόλους που αγαπήθηκαν από εκατομμύρια θεατές.