Πέντε Διακρίσεις της Τράπεζας Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Η Τράπεζα Πειραιώς απέσπασε πέντε βραβεία στα Euromoney Awards for Excellence 2026, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την τράπεζα, τη δέσμευσή της στην εταιρική υπευθυνότητα και σε ένα βιώσιμο και καινοτόμο τραπεζικό μοντέλο.

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Οι διακρίσεις που κέρδισε η τράπεζα περιλαμβάνουν:

Καλύτερη Τράπεζα στην Ευρώπη για την Εταιρική Υπευθυνότητα (Europe’s Best Bank for Corporate Responsibility)

Καλύτερη Τράπεζα Λιανικής στην Ελλάδα (Greece’s Best Retail Bank)

Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Greece’s Best Bank for Large Corporates)

Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για την Εταιρική Υπευθυνότητα (Greece’s Best Bank for Corporate Responsibility)

Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για ESG (Greece’s Best Bank for ESG)

Η Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα από το 1992, όταν ξεκίνησε ο θεσμός των Euromoney Awards, που κερδίζει τον πανευρωπαϊκό τίτλο «Europe’s Best Bank for Corporate Responsibility» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια διάκριση που συνιστά ορόσημο για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.

Το 2025, όταν η Πειραιώς πήρε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο βραβείο, το Euromoney περιέγραψε τη διάκριση ως «historic milestone», καθώς το βραβείο εταιρικής υπευθυνότητας απονεμήθηκε για πρώτη φορά ως «Pan-European Award», ενώ προηγουμένως απονεμόταν για τη Δυτική Ευρώπη και χωριστά για την Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη. Ένα πρόγραμμα που, όπως αναφέρεται, συνδυάζει μακροχρόνια δέσμευση, αυστηρή διακυβέρνηση και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο, μεταμορφώνει την εταιρική υπευθυνότητα από ένα σύνολο πρωτοβουλιών σε στρατηγικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Με την απονομή της διάκρισης το 2026, η Πειραιώς καθίσταται ο μοναδικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός που κερδίζει αυτόν τον τίτλο για δύο συνεχόμενες χρονιές.

Η εταιρική υπευθυνότητα EQUALL βασίζεται στο τρίπτυχο «Αξία – Άνθρωποι – Χώρα» και αποσκοπεί στο να «δημιουργεί ένα μέλλον δυνατοτήτων, προάγοντας ίσες ευκαιρίες για κοινωνική συνοχή μεταξύ γενεών και κοινοτήτων». Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στους τομείς της κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος έχουν ωφελήσει περισσότερους από 50.000 ανθρώπους από το 2022 έως σήμερα, με στόχο να υπερβούν οι ωφελούμενοι τους 85.000 έως το 2030.

Οι φετινές διακρίσεις απεικονίζουν, επίσης, το εύρος και τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της Πειραιώς. Η αναγνώρισή της ως καλύτερη τράπεζα λιανικής στην Ελλάδα και καλύτερη τράπεζα για μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική της αποδίδει σε όλα τα πεδία των τραπεζικών υπηρεσιών, από την καθημερινή εξυπηρέτηση ιδιωτών και νοικοκυριών μέχρι τη χρηματοδότηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας.

Η διάκριση ως καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για ESG ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της Πειραιώς στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφάνεια και την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς, Χρήστου Μεγάλου: «Η επιστροφή μέρους της αξίας που δημιουργούμε στην κοινωνία αποτελεί δέσμευση της Πειραιώς. Μέσω του EQUALL έχουμε δημιουργήσει ένα συνεκτικό στρατηγικό πλαίσιο που τοποθετεί την εταιρική υπευθυνότητα στον πυρήνα της λειτουργίας μας, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά και ανταγωνιζόμενοι στις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η κατάκτηση του βραβείου Europe’s Best Bank for Corporate Responsibility για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνει ότι μια στρατηγική βασισμένη στη μετρήσιμη αξία, στη μακροπρόθεσμη δέσμευση και στην συνεπή υλοποίηση μπορεί να αναγνωριστεί στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία διαχρονικής αξίας για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους μας και την ελληνική κοινωνία».

Ο θεσμός των Euromoney Awards for Excellence, που ιδρύθηκε το 1992, είναι μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον τραπεζικό τομέα. Οι βραβεύσεις προκύπτουν μέσα από αυστηρή ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση τραπεζικών οργανισμών από περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Οι πλήρεις κατατάξεις δημοσιεύονται στο www.euromoney.com.