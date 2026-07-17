Πανεπιστήμιο Keele: Πιστοποιήθηκε το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής στην Ελλάδα

Την πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Νομικής από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για την υποδοχή των πρώτων φοιτητών στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2026.

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Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών φιλοδοξεί να συνδυάσει την εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με την ευρωπαϊκή και διεθνή νομική πραγματικότητα, εντάσσοντας παράλληλα στο πρόγραμμα σύγχρονα πεδία όπως η ψηφιακή δικαιοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη και το εμπορικό δίκαιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πιστοποίηση από την ΕΘ.Α.Α.Ε. ολοκληρώνει τη θεσμική διαδικασία για την έναρξη του προγράμματος και επιτρέπει στη νέα Νομική Σχολή να ξεκινήσει τη λειτουργία της από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος.

Έμφαση στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο

Ο βασικός κορμός του προγράμματος περιλαμβάνει εκπαίδευση στους σημαντικότερους κλάδους του ελληνικού δικαίου:

ιδιωτικό δίκαιο,

δημόσιο δίκαιο,

ποινικό δίκαιο.

Η διδασκαλία θα εμπλουτίζεται με μαθήματα ευρωπαϊκού, διεθνούς και αγγλικού δικαίου, ώστε οι φοιτητές να αποκτούν ευρύτερη αντίληψη των διαφορετικών νομικών συστημάτων και των μεταβολών που συντελούνται στο διεθνές θεσμικό περιβάλλον.

Η επιλογή αυτή αντανακλά τη σταδιακή διεθνοποίηση του νομικού επαγγέλματος. Οι σύγχρονες επιχειρηματικές συναλλαγές, οι διασυνοριακές επενδύσεις, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν πλέον από τους νομικούς γνώσεις που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο εθνικό δίκαιο.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στην κατανόηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επηρεάζει ολοένα μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής νομοθεσίας και της καθημερινής νομικής πρακτικής.

Τετραετές πρόγραμμα με πρακτική εκπαίδευση

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, θα συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με πρακτικές μεθόδους εκπαίδευσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μαθήματα σύνθεσης και η συμμετοχή των φοιτητών σε εικονικές δίκες – moot courts, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να προετοιμάσουν νομικά επιχειρήματα, να αναλύσουν υποθέσεις και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους σε περιβάλλον που προσομοιώνει τη λειτουργία ενός πραγματικού δικαστηρίου.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως σε πανεπιστημιακές Νομικές Σχολές του εξωτερικού, καθώς βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες προφορικής επιχειρηματολογίας, νομικής έρευνας, σύνταξης δικογράφων και διαχείρισης σύνθετων υποθέσεων.

Το ζητούμενο είναι οι απόφοιτοι να μην έχουν μόνο θεωρητική γνώση της νομοθεσίας, αλλά να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στην πράξη, αναλύοντας πραγματικά ή προσομοιωμένα νομικά προβλήματα.

Ψηφιακή δικαιοσύνη και τεχνητή νοημοσύνη

Στο πρόγραμμα σπουδών θα ενταχθούν και σύγχρονα πεδία που αλλάζουν ήδη τη λειτουργία της δικαιοσύνης και του νομικού επαγγέλματος.

Η ψηφιοποίηση των δικαστικών διαδικασιών, η ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι κυβερνοεπιθέσεις και η χρήση αλγορίθμων αποτελούν πλέον κρίσιμα ζητήματα τόσο για τους δικηγόρους όσο και για τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση.

Αντίστοιχα, η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέα νομικά ερωτήματα σχετικά με:

την ευθύνη για αποφάσεις που λαμβάνονται με τη χρήση αλγορίθμων,

την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας,

τη διαχείριση προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων,

τη διαφάνεια των αυτοματοποιημένων συστημάτων,

τη χρήση εφαρμογών AI από δικηγόρους, δικαστές και δημόσιες υπηρεσίες.

Η εκπαίδευση των νέων νομικών σε αυτά τα πεδία θεωρείται όλο και πιο αναγκαία, καθώς η τεχνολογία μεταβάλλει όχι μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή νομική εργασία, αλλά και το ίδιο το αντικείμενο πολλών δικαστικών και κανονιστικών διαφορών.

Οι εγκαταστάσεις στην Ιπποκράτους

Η Νομική Σχολή θα στεγαστεί στις νέες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, στην οδό Ιπποκράτους 33, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εικονικής δίκης, βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τόσο την παραδοσιακή διδασκαλία όσο και τη συνεργατική και πρακτική εκπαίδευση.

Η ύπαρξη αίθουσας moot court αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εκπαιδευτικής προσέγγισης, καθώς οι φοιτητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε προσομοιώσεις δικαστικών διαδικασιών ήδη από τη διάρκεια των σπουδών τους.

Ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης στο τιμόνι της Σχολής

Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα είναι ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την πιστοποίηση ως το σημείο μετάβασης από τον σχεδιασμό στην πραγματική λειτουργία της Σχολής.

«Με την επίσημη άδεια ανά χείρας, δεν μιλάμε πλέον για ένα σχέδιο, αλλά για μια ζωντανή ακαδημαϊκή πραγματικότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η προσφορά μιας νομικής εκπαίδευσης που θα συνδυάζει την ελληνική νομική παράδοση με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική.

Κατά τον Κοσμήτορα, η επιδίωξη της Σχολής είναι να διαμορφώσει νομικούς επιστήμονες με γνώσεις, διεθνή αντίληψη και δυνατότητα να ανταποκριθούν στις αλλαγές που συντελούνται στο επάγγελμα.

Πρόγραμμα Διερευνητικής Εγκληματολογίας

Στη Σχολή Νομικής θα λειτουργεί επίσης διεπιστημονικό προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διερευνητική Εγκληματολογία.

Επικεφαλής του προγράμματος είναι η Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη, Βιολόγος και Δικανική Γενετίστρια, Επίτιμη Διευθύντρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το αντικείμενο της διερευνητικής εγκληματολογίας συνδέει τη νομική επιστήμη με διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως η δικανική γενετική, η βιολογία, η διερεύνηση εγκλημάτων και η αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων.

Η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση αντανακλά τη σύγχρονη πραγματικότητα, στην οποία η διερεύνηση σύνθετων εγκληματικών υποθέσεων απαιτεί συχνά συνεργασία μεταξύ νομικών, επιστημόνων, αναλυτών και εξειδικευμένων εργαστηρίων.

Η διεθνής ταυτότητα του Keele

Το Keele είναι δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ελληνικό παράρτημά του ήταν το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε το 2025 άδεια λειτουργίας ως Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση επισημαίνει επίσης ότι το Πανεπιστήμιο συγκαταλέγεται στο Top 100 παγκοσμίως ως προς τον δείκτη International Outlook της κατάταξης Times Higher Education World University Rankings του 2024.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αξιολογεί κυρίως τον διεθνή προσανατολισμό ενός πανεπιστημίου, τη συμμετοχή ξένων φοιτητών και ακαδημαϊκών και τη διεθνή ερευνητική συνεργασία. Δεν αποτελεί συνολική κατάταξη της Νομικής Σχολής, αλλά ένδειξη της διεθνούς παρουσίας και δικτύωσης του ιδρύματος.

Νέο τοπίο στην ανώτατη εκπαίδευση

Η έναρξη του προγράμματος Νομικής του Keele εντάσσεται στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση μετά την αδειοδότηση παραρτημάτων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Η ουσιαστική αξιολόγηση του εγχειρήματος θα κριθεί τα επόμενα χρόνια από την ποιότητα του διδακτικού προσωπικού, το επίπεδο των φοιτητών, τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και τη δυνατότητα των αποφοίτων να αξιοποιήσουν τις σπουδές τους στην ελληνική και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Η πιστοποίηση αποτελεί το απαραίτητο θεσμικό πρώτο βήμα. Η πραγματική δοκιμασία αρχίζει τον Οκτώβριο του 2026, όταν οι πρώτοι φοιτητές θα περάσουν τις πόρτες της νέας Νομικής Σχολής στην Αθήνα.