Προς-απόσυρση-από-τη-διεκδίκηση-της-ηγεσίας-του-ΣΥΡΙΖΑ-ο-Παύλος-Πολάκης

Με μία μαντινάδα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Σφακιά, ο Παύλος Πολάκης αφήνει να διαφανεί ότι θα αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου να εκλεγεί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

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Στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης αναφέρει: «Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα! Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς! Οι άλλοι ό,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα….ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ».

Ο Παύλος Πολάκης βρίσκεται στα Σφακιά και δεν θα παρευρίσκεται στην Κουμουνδούρου στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και όπως φαίνεται αύριο στην Κεντρική Επιτροπή δεν θα διεκδικήσει άλλο ρόλο ή αξίωμα.

- sofokleous10.gr

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