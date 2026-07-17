Ραγδαία οργανική ανάπτυξη και μέρισμα €7 εκατ. από την Alpha Real Estate Services

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Real Estate Services ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €7 εκατ., ή €0,50 (μικτό ποσό) ανά μετοχή, από τα κέρδη της χρήσης 2025, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετικά ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, την ανθεκτική αναπτυξιακή της δυναμική και τη συνεχή δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αυτή αποτελεί αποκορύφωμα μιας χρονιάς στην οποία η εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς τον στρατηγικό μετασχηματισμό της, ενίσχυσε περαιτέρω την οργανική της κερδοφορία και παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των εσόδων της, επιβεβαιώνοντας την είσοδο σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Γενική Συνέλευση όρισε την 22η Ιουνίου 2026 ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, την 23η Ιουνίου 2026 ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, με την καταβολή του μερίσματος να ξεκινά στις 29 Ιουλίου 2026.

2025: Χρονιά στρατηγικής μετάβασης και έντονης οργανικής ανάπτυξης

Η χρονιά 2025 αποδείχθηκε καίρια για την Alpha Real Estate Services, καθώς ολοκληρώθηκε η στρατηγική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της και ενισχύθηκε σημαντικά η παραγωγή επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εσόδων.

Ο Γιάννης Γκάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε ότι από τα 24 ακίνητα που είχε η εταιρεία στην αρχή του προγράμματος αποεπένδυσης, μόνο ένα παραμένει προς αξιοποίηση, με τη μεταβίβαση του οποίου να αναμένεται εντός του 2026.

Η ολοκλήρωση αυτού του κύκλου σηματοδοτεί τη μετάβαση της εταιρείας από ένα μικτό μοντέλο, που βασιζόταν σε οργανικά και έκτακτα κέρδη, σε ένα μοντέλο που επικεντρώνεται στη δημιουργία σταθερής και επαναλαμβανόμενης αξίας μέσω των κύριων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και της αύξησης των οργανικών κερδών.

Αυτή η εξέλιξη αποτυπώνεται σαφώς στα οικονομικά αποτελέσματα.

Τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 23,4%, φτάνοντας τα €22,4 εκατ., σε σύγκριση με €18,15 εκατ. το 2024, ενώ τα κέρδη μετά φόρων από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €6,6 εκατ., σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα €4,2 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Αντίθετα, τα κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ανήλθαν σε €0,5 εκατ., έναντι €4,3 εκατ. το 2024, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων των περισσότερων περιουσιακών στοιχείων.

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά τη σύνθεση της κερδοφορίας.

Το 92,5% των συνολικών εσόδων του 2025 προήλθε από λειτουργικές δραστηριότητες, σε σύγκριση με το 49,34% το 2024, γεγονός που αναδεικνύει τη θεμελιώδη αλλαγή στη στρατηγική της εταιρείας.

Η μετάβαση αυτή υποδηλώνει ποιοτική αναβάθμιση στην κερδοφορία, καθώς η αξία πλέον δημιουργείται κυρίως από επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα αντί για έκτακτες συναλλαγές, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των οικονομικών επιδόσεων και δημιουργώντας υποδομές για πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης.

Αυτή η εξέλιξη προκύπτει από τη στρατηγική επιλογή της διοίκησης να επενδύσει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ενίσχυση συνεργασιών, στην αξιοποίηση νέων αγορών και στη συνεχή βελτίωση των σχέσεων με τους υφιστάμενους πελάτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία συνέχισε να διευρύνει το πελατολόγιό της, καταγράφοντας αύξηση 5,3% στα έσοδα από τρίτους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων από συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. Αυτή η πρόοδος επιβεβαιώνει την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και την ικανότητά της να αναπτύσσεται πέρα από τις συνδέσεις με τον Όμιλο Alpha Bank.

«Το 2025 απέδειξε ότι ο μετασχηματισμός μας δημιουργεί βιώσιμη αξία»

«Το 2025 είναι μια χρονιά δικαίωσης της στρατηγικής που έχουμε σχεδιάσει τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε δεσμευθεί ότι η Alpha Real Estate Services θα εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό οργανισμό, με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και ισχυρή λειτουργική κερδοφορία.

Σήμερα, αποδεικνύουμε ότι αυτή η μετάβαση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Real Estate Services Γιάννης Γκάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση και πρόσθεσε:

«Η σημαντική αύξηση των λειτουργικών μας εσόδων και το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο της κερδοφορίας μας προέρχεται από τις βασικές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες αποδεικνύουν ότι δημιουργούμε βιώσιμη αξία, στηριγμένη σε υγιή επιχειρηματικά θεμέλια και όχι σε έκτακτα γεγονότα. Διατηρούμε τη δέσμευσή μας στη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους μας, επενδύοντας συνεχώς στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, στην καινοτομία, στην τεχνογνωσία του προσωπικού μας και στη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας.

Η φετινή διανομή μερίσματος, που αντιστοιχεί στο 98% των καθαρών κερδών της χρήσης, σε σύγκριση με 82,5% την προηγούμενη χρονιά, αποτυπώνει τη δέσμευσή μας να επιστρέφουμε στους μετόχους ένα σημαντικό μέρος της αξίας που δημιουργεί η εταιρεία, μέσω μιας συνεπούς, διαφανούς και μακροχρόνια βιώσιμης μερισματικής πολιτικής.

Θετικές προοπτικές για την αγορά ακινήτων

Αναφερόμενος στις προοπτικές του τομέα, ο κ. Γκάνος σημείωσε ότι η ελληνική αγορά ακινήτων παραμένει ανθεκτική και διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Επισήμανε ότι οι δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ακινήτων, η σταθερή ζήτηση, η αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού και οι ισχυρές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στον τουρισμό, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την αγορά.

«Παρά το αυξημένο κόστος κατασκευής και τις διεθνείς αβεβαιότητες, οι επενδυτές συνεχίζουν να βλέπουν θετικά τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, αναγνωρίζοντας την ελκυστικότητα των αποτιμήσεων, τη δυναμική επιμέρους κλάδων και τις μακροχρόνιες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι στρατηγικός στόχος της Alpha Real Estate Services παραμένει η ενίσχυση της θέσης της ως εκ των κορυφαίων οργανισμών διαχείρισης, αξιοποίησης και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ακινήτων στην ελληνική αγορά, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους.

Θετικές προοπτικές σε όλους τους βασικούς τομείς της αγοράς

Ο κ. Γκάνος εκτίμησε ότι:

στην αγορά γραφείων , η περιορισμένη προσφορά σύγχρονων ακινήτων και η αναμενόμενη αποκλιμάκωση των επιτοκίων αναμένεται να διατηρήσουν τα μισθώματα σε υψηλά επίπεδα και να υποστηρίξουν τη συμπίεση των αποδόσεων,

, η περιορισμένη προσφορά σύγχρονων ακινήτων και η αναμενόμενη αποκλιμάκωση των επιτοκίων αναμένεται να διατηρήσουν τα μισθώματα σε υψηλά επίπεδα και να υποστηρίξουν τη συμπίεση των αποδόσεων, στο λιανεμπόριο , η ανάκαμψη της κατανάλωσης και η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα προδιαγράφουν σταθερές προοπτικές ανάπτυξης,

, η ανάκαμψη της κατανάλωσης και η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα προδιαγράφουν σταθερές προοπτικές ανάπτυξης, στη βιομηχανία και τα logistics , η αυξημένη ζήτηση για σύγχρονες εγκαταστάσεις και η αναβάθμιση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου αναμένεται να συνεχίσουν να προσελκύουν σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια,

, η αυξημένη ζήτηση για σύγχρονες εγκαταστάσεις και η αναβάθμιση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου αναμένεται να συνεχίσουν να προσελκύουν σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια, στον τομέα της φιλοξενίας, η ισχυρή τουριστική δυναμική, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα, διαμορφώνουν ευνοϊκές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.