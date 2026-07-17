Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν ζήτησα ρουσφέτι – Καθήκον μου να ενημερώνω για ζητήματα που πρέπει να λυθούν

«Δεν ζήτησα τίποτα παράνομο» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάξιμος Σενετάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε σε βάρος του η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

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Όπως εξηγεί αρχικά ο κ. Σενετάκης, η δίωξή του είναι για «ένα τηλεφώνημα το 2021, στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να με ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στη διαδικασία. Δεν μπορούσε να πάρει τα χρήματά του για την επιδότηση της παραγωγής του. Πήγαινε τα τιμολόγια του για το γάλα που έβγαζε, τα πληρωνόταν ως είχαν. Τώρα, επειδή είχε αλλάξει εκείνη την περίοδο το σύστημα, είχε πει ότι θα βγάλει 35 τόνους γάλα αλλά έβγαλε 25 τόνους γάλα, και κατηγορούμαστε γιατί ζήτησε λιγότερα χρήματα να πληρωθεί. Και κατά την Εισαγγελία, αυτή η πράξη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έπρεπε να είχε γίνει, δεν έπρεπε να είχε πληρωθεί».

Επισήμανε πως «δεν μιλάμε για μια προσωπική εξυπηρέτηση, μιλάμε για μια προτροπή» και συνέχισε λέγοντας πως: «Από την πρώτη στιγμή λέω πως ούτε θα ζητούσα κάτι παράνομο, ούτε ζήτησα από τον πρόεδρο πώς να επιλύσει το πρόβλημα. Θεώρησα ότι είναι εντελώς παράλογο ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει τα χρήματα που έχει παράξει. Δεν υπέδειξα κάποια λύση εγώ. Η κ. Κοβέσι θεωρεί ότι το τηλεφώνημά μου προκάλεσε την πληρωμή του αγρότη. Και το ότι αυτό αφορά εμένα και τον αγρότη και τις πελατειακές σχέσεις». Συνέχισε λέγοντας πως τον αγρότη τον είχε γνωρίσει το προηγούμενο βράδυ και δεν υπήρξε καμία πελατειακή σχέση.

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Για τον διάλογο που είχε με τον κ. Μελά, ανέφερε πως «όταν μιλάς με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, δεν χρησιμοποιείς ένα επίσημο τρόπο επικοινωνίας. Προφανώς ο διάλογος πάει σε πιο προσωπικό επίπεδο».

Ο κ. Σενετάκης τόνισε πως θεωρεί καθήκον του να ενημερώνει με επίσημο τρόπο «για τα προβλήματα τα οποία θεωρώ πως πρέπει να επιλυθούν» και σημείωσε πως «πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για το πώς πρέπει να κινείται ένας βουλευτής». «Επιθυμούμε να δικαστούμε άμεσα», τόνισε.

Ερωτηθείς για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, απάντησε πως «αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί έχει προκύψει. Μπορεί και να καταδικαστούμε, βεβαίως. Πάντα υπάρχει αυτό, υπάρχει όμως και σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο, οπότε έχουμε μια διαδικασία που μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο, και αυτό μπορεί να μην έχει λήξει μέχρι να έχουμε τις εκλογές».

Ακόμη, τόνισε πως «δεν θεωρώ το τηλεφώνημα που λύνει θέματα, ρουσφέτι».

- sofokleous10.gr

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