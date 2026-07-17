Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην ΕΕ τον Ιούνιο – Άνω του μέσου όρου η Ελλάδα

Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών τον Ιούνιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε η Eurostat.

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Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών τον Ιούνιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε η Eurostat.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης τιμών στην Ευρωζώνη ήταν 2,8% τον Ιούνιο του 2026, μειωμένος σε σύγκριση με το 3,2% του Μαΐου. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,9% τον Ιούνιο του 2026, από 3,3% τον Μάιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,3%.

Τα τελικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα μετρούν τον πληθωρισμό Ιανουαρίου στο 3,9%, ήτοι στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τα προσωρινά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (1,0%), την Τσεχία (1,1%) και τη Δανία (1,8%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,2%), τη Λιθουανία (5,4%) και τη Βουλγαρία (5,2%). Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 22 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 3 και αυξήθηκε σε 2.

Τον Ιούνιο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,51 ποσοστιαίες μονάδες), η ενέργεια (+0,77 ποσοστιαίες μονάδες), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,29 ποσοστιαίες μονάδες) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της Ευρωζώνης.