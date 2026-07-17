Συνάντηση-του-Αρχιεπίσκοπου-Αμερικής-Ελπιδοφόρου,-με-την-Κίμπερλι-Γκίλφοϊλ

Η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας και του ρόλου της πίστης στην ενίσχυση των κοινοτήτων και της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και της διεθνούς κοινότητας.

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Στην ανάρτησή της, η Γκίλφοϊλ έγραψε:

Είναι πάντοτε μεγάλη χαρά να συναντώ τον καλό μου φίλο, τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Συζητήσαμε τις κοινές μας προσπάθειες για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η πίστη στο έργο μας και στις κοινότητές μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

- sofokleous10.gr

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