Συνάντηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου με εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων Πάνο Ξενοκώστα και τον ταμία Ιωάννη Σταματόπουλο.

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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν επί τάπητος τα ζητήματα που αφορούν τη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, όπως το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ναυπηγείων, τα κίνητρα για νέες επενδύσεις και ναυπηγήσεις, το κόστος εργασίας, οι ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και οι ευκαιρίες αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Ο υφυπουργός ενημερώθηκε για την πρόοδο μιας σημαντικής επένδυσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελευσίνα και στη Σύρο, η οποία έχει ως στόχο να επαναφέρει την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία στον διεθνή χάρτη, μετά από πολλές δεκαετίες αποδυνάμωσης, καθώς και για τα επόμενα βήματα υλοποίησής της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η στρατηγική επένδυση προσφέρει προστιθέμενη αξία στην παραγωγή, στην απασχόληση και στην εθνική οικονομία, δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ της ελληνικής ναυτιλίας και της εγχώριας βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τόνισε επίσης ότι η ανάπτυξη του τομέα απαιτεί συντονισμένες ενέργειες με τα εμπλεκόμενα υπουργεία, ιδιαίτερα σε θέματα υποδομών, προκειμένου οι επενδύσεις να πραγματοποιούνται σε κατάλληλο περιβάλλον για την αποτελεσματικότητά τους. Δεσμεύτηκε ότι οι προτάσεις της ένωσης θα εξεταστούν προσεκτικά, στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ξεκινήσει ενόψει των οικονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, επισήμανε ότι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία διαθέτει σήμερα την απαραίτητη τεχνογνωσία, τις υποδομές και την κατάλληλη διεθνή συγκυρία για να διεκδικήσει ρόλο ισότιμου παίκτη στην ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία.